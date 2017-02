Casa da Cultura: cursos de artes e música atrasados

Cursos musicais oferecidos na Casa da Cultura, Praça Barão de Araras, Centro, sofrerão atrasos neste ano devido à mudança na legislação. A informação foi...

Cursos musicais oferecidos na Casa da Cultura, Praça Barão de Araras, Centro, sofrerão atrasos neste ano devido à mudança na legislação. A informação foi confirmada pela Secretaria Municipal de Ação Cultural e Cidadania.

Geralmente, as inscrições começam no início de cada ano e os cursos são oferecidos de graça para todos os munícipes. As aulas são ministradas na Casa da Cultura, e neste ano elas ocorrerão, mas sofrerão atrasos. Na lista estão aulas de violão, guitarra, bateria, percussão, piano, teclado, canto e coral e dança de salão.

Segundo nota encaminhada pela Secretaria Municipal de Ação Cultural e Cidadania, o atraso é resultado da nova lei. A pasta informa que um chamamento público para contratação de professores das áreas será feito nas próximas semanas.

“Devido à instituição da lei do novo Marco Regulatório do Terceiro setor, o início das aulas dos diversos cursos de artes oferecido pela prefeitura de Araras sofrerá um atraso neste ano. A nova lei, que entrou em vigor em 1º de janeiro de 2017, não permite a renovação do atual termo de cooperação, que vence em 14 de fevereiro”, informa nota da pasta.

No mesmo documento, a Ação Cultural informa que “que nos próximos dias será iniciado um chamamento público para a contratação de professores nas áreas da música, teatro, dança e artes, para os diversos projetos culturais que serão desenvolvidos ao longo do ano”, finaliza. Informações pelo telefone 3541-5763.