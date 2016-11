Carroceria abandonada incomoda munícipe

Carroceria de madeira de um caminhão foi abandonada em terreno localizado na divisa dos bairros Conjunto Habitacional Narciso Gomes e Chácaras Maria Rosa, zona...

Carroceria de madeira de um caminhão foi abandonada em terreno localizado na divisa dos bairros Conjunto Habitacional Narciso Gomes e Chácaras Maria Rosa, zona sul. Em nota, a Prefeitura esclarece que acompanha o caso para adotar providências cabíveis.

A denúncia partiu de um comerciante do trecho urbano da Rodovia Wilson Finardi (SP-191) – extensão da Avenida Ângelo Franzini (antiga Limeira). Para Tribuna no Bairro, relatou que a carroceria é de grande porte e construída em madeira.

O munícipe não soube informar precisamente quando o material foi abandonado no terreno e também quem teria despejado de forma irregular. A carroceria está em uma área que fica a poucos metros do primeiro piscinão do Narciso Gomes, quase próximo do Condomínio Arnaldo Mazon.

Tribuna não conseguiu informação se a área é institucional – pertence à Prefeitura ou outro órgão público – ou da iniciativa privada. Porém, chama atenção da presença da linha de transmissão de energia elétrica. É nesse ponto que o munícipe tem receio, pois aponta a probabilidade de um incêndio.

“A área onde fica a rede de transmissão de energia exige atenção e adoção de alguns cuidados. Mas a carroceria está abaixo do linhão e, por ser de madeira, há risco de incêndio e que pode sair do controle”, disse.

O munícipe falou também que pessoas suspeitas usam a carroceria para atos ilícitos e solicita resolução da situação por parte da Prefeitura. “Já liguei no telefone 156 para reclamar, depois entrei em contato com setor de fiscalização. Até o momento nada foi feito. A situação é inconveniente, pois pessoas sobem na carroceria para olhar o quintal dos estabelecimentos que ficam na SP-191 e de outros imóveis”, reclama.

Em nota, o Departamento de Fiscalização Urbana da Prefeitura disse que “está utilizando a foto encaminhada pela Tribuna para fazer diligências ao local, tendo em vista que, pelas informações anteriores, nenhum deles conseguiu visualizar o destroço. O setor fará as averiguações necessárias, verificando a quem pertence a área e tomará as providências cabíveis nos próximos dias”.