Carro desgovernado invade comércio na região central

Grave acidente de trânsito foi registrado no último sábado (10) no cruzamento das ruas Barão de Arary e Visconde do Rio Branco, Centro. Por sorte, ninguém ficou ferido, mas um imóvel foi amplamente danificado e precisou ser interditado.

Tribuna apurou que o acidente envolveu um Peugeot 208 e outro carro, não informado pelas testemunhas entrevistadas. O motorista do 208 estaria trafegando pela rua Barão de Arary quando teria desrespeitado a sinalização de “Pare” e atravessou a rua Visconde do Rio Branco.

Um carro, que trafegava pela rua Visconde, bateu na lateral traseira do 208 e o motorista perdeu o controle da direção, subiu a calçada e o veículo invadiu uma loja de iluminação e decoração que fica na esquina das duas ruas.

Nenhum pedestre estava na calçada no momento do acidente, mas o carro destruiu a vitrine da loja e danificou a estrutura. O trecho foi interditado no mesmo dia e a estrutura do prédio do comércio foi abalada.

O Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) colocou cavaletes e fitas de sinalização no local, para evitar problemas com possíveis desabamentos. O carro (208) ficou no local do acidente durante o fim de semana, pois a Defesa Civil foi acionada e precisou reforçar a estrutura do prédio para evitar desabamentos.

De acordo com um parente do proprietário da loja, o prejuízo avaliado em decorrência do acidente é de R$ 30 mim e inclui somente os danos na estrutura. A loja será transferida para outro local para reforma do prédio.

O proprietário do comércio foi procurado pela Tribuna, mas não obteve retorno. Depois que o seguro do imóvel foi acionado e a estrutura reforçada com barras de ferro, o Peugeot 208 foi retirado do local somente na tarde de ontem (14).

Imprudência na esquina chama atenção de munícipes

Munícipes que residem, trabalham ou trafegam pelo cruzamento diariamente reclamam da imprudência dos motoristas. Para Tribuna, eles relataram que acidentes são recorrentes. Porém, os acidentes acontecem apesar da sinalização de trânsito e presença de uma lombada que fica a poucos metros do cruzamento.

Tribuna encaminhou a reclamação para a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Civil. Em nota, a pasta esclarece que o cruzamento tem fluxo de veículos idêntico ao de ruas vizinhas, no qual tem ocorrido alguns acidentes decorrentes da imprudência e total desrespeito à sinalização de trânsito.

“Não há falta de sinalização. Ao contrário, pouco antes do cruzamento, na Barão de Arary, há sinalização horizontal e vertical alertando sobre o risco e duas placas de “Pare”. Sobre a da direita, mais uma placa chamando a atenção sobre o risco. Há, ainda, um redutor de velocidade (lombada) na Barão de Arary, a poucos metros do cruzamento”, disse a pasta.

Sobre possibilidade da instalação de semáforo, a Segurança Pública pondera que “a via não comporta e nem necessita de sinalização semafórica, conforme avaliação feita pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito)”.

Sobre o último acidente, ela ressalta que o carro trafegava na Barão de Arary e seu condutor, de idade avançada, perdeu o controle do veículo, atravessou a rua Visconde e chocou com a parte lateral de uma casa antiga reformada, na qual funciona um comércio.

“Mesmo estando com o licenciamento vencido, o veículo não pode ser recolhido, pois a retirada do mesmo implicava em risco de desabamento da parte de frente do comércio, conforme parecer de profissional habilitado, pertencente aos quadros da Secretaria Municipal de Planejamento, Gestão e Mobilidade. Referido servidor compareceu ao local acionado pela Defesa Civil e guarnição do Corpo de Bombeiros que atenderam a ocorrência”, finaliza a Segurança Pública.