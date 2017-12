Carolina Perches vence Miss Araras 2018

A Miss Araras 2018 é a bela Carolina Perches. Ela acabou de receber o título do Concurso Miss Araras, que acontece neste momento no...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Miss Araras 2018 é a bela Carolina Perches. Ela acabou de receber o título do Concurso Miss Araras, que acontece neste momento no Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita. Carolina, que disputou a coroa com a segunda colocada, Patricia de Ponte, segue agora para representar a cidade no Miss São Paulo 2018.

Carolina Perches tem 23 anos e é estudante de odontologia. Esta foi sua primeira disputa no concurso. Parabéns!