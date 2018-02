Carnaval vai ter opção para todos os tipos de foliões!

Os foliões ararenses vão poder contar com diversas opções de eventos para curtir os dias da maior festa popular do Brasil, o Carnaval!! O...

Os foliões ararenses vão poder contar com diversas opções de eventos para curtir os dias da maior festa popular do Brasil, o Carnaval!! O CarnaPscina, na Associação Atlética Ararense, começou ontem (9) e ainda rola hoje e nos dias 11 e 12 no Pit Stop, das 20h à meia noite e matinês nos dias 11 e 13, das 15h às 18h. O CarnaSayão, acontece desde ontem (9), e tem baile hoje (10) e 12 às 19h com a RR Banda Show, no domingo (11) e terça (13) tem matinê das 16h às 20h. O Clube Ararense traz o Carnaval do Batuque nos dias: 10 e 12, ás 21h30 e a atração será a Banda Batuque da Nega. Para quem gosta de marchinhas, frevos, samabas e enredos, a Banda A3 agita o taverna Pub nos dias hoje (10) e dia 12, às 21h. Já para quem gosta de um Carnaval mais tranquilo, uma opção é o Rebanhão de Carnaval 2018 que acontece de 10 à 13 de fevereiro e é promovido pela Comunidade Católica Vida Nova.

Carnaval !

Sayão – CarnaSayão 2018

Dias: 10 e 12/02

Horário: 19h

Atração: RR Banda Show

Dias: 11 e 13/02

Horário: 16h às 20h

Ingressos: R$ 50 (noites) e R$ 25 (matinês) R$ 100 (pacote 3 noites adulto)

Local: Sayão Futebol Clube

Associação Atlética Ararense – CarnaPiscina 2018

Dias: 10, 11 e 12/02

Horário: 20h

Dias: 11 e 13/02

Horário: 15h (matinê)

Atração: Banda New Sound

Local: Associação Atlética Ararense

Clube Ararense – Carnaval do Batuque

Dias: 10 e 12/02

Horário: 21h30

Atração: Banda Batuque da Nega

Ingressos: R$ 20 (1º lote), R$ 25 (2º lote), R$ 30 (3º lote) e mesas R$ 50 (4 lugares)

Local: Clube Ararense

Taverna – Carnaval 2018

Dia: 10 e 12/02

Horário: 21h

Atração: Banda A3 (marchinhas, frevos, samabas e enredos)

Local: Taverna Pub (Rua Eolo Camargo Preto, 131, Centro)

Rebanhão de Carnaval 2018 – Comunidade Católica Vida Nova

Dia: 10 à 13/02

Atração: Missas, louvores, pregações, orações, música , tetatro e dança

Local: Comunidade Católica Vida Nova (Rua José Fernandes, 77, Parque Tiradentes)

Contato: 3541-1207

Sábado

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 10/02

Horário: 21h

Atração: Banda Ferro Velho

Local: Clube do Bancários

DOMINGO

Sayão – Domingo é Show

Dia 11/02

Horário: 12h

Atração: Robson e Adriano

Local: Sayão Futebol Clube (salão de jogos)

VEM AÍ

Sayão – Quintaneja

Dia 15/02

Horário: 20h

Atração: Gel e Julio

Local: Sayão Futebol Clube (salão de jogos)

Sayão – Happy Hour

Dia 16/02

Horário: 20h

Atração: Clóvis Show Man

Local: Sayão Futebol Clube (salão de jogos)

Teatro Estadual – Orquestra de Sopros de Araras

Dia: 17/02

Horário: 20h

Atração: Orquestra de Sopros de Araras

Ingresso: gratuito

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo

Clube dos Bancários – Baile de Casais

Dia: 17/02

Horário: 21h

Atração: Banda Tranzamusical

Local: Clube do Bancários

Sayão – Tardezinha

Dia 24/02

Horário: 18h às 23h

Atração: #Vem Sambar – Tardezinha

Local: Sayão Futebol Clube

Rotary Club Araras Sul – 1º Paella Caipira

Dia 24/02

Horário: 12h às 14h

Atração:1º Paella Caipira (arroz, costelinha de porco, bacon, linguiças, frango e outros)

Local: Salão Social Rotary Club Araras Sul (Avenida Thereza M. Michielon Pavan, 730)

Almoço Solidário – #Somos Todos Beatriz

Dia: 25/02

Horário: 12h

Atração: Almoço da campanha #Somos Todos Beatriz

Ingresso: R$ 35 (adulto), R$ 15 (7 a 10 anos) – bebidas à parte

Local: Salão São Benedito

Festa do Milho – Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Dia 03 e 4/03 e 10 e 11/03

Atração: Festa do Milho, comida típica a base milho verde

Local: Comunidade Nossa Senhora de Fátima

Teatro Estadual – Supercombo

Dia: 09/03

Horário: 20h

Atração: Supercombo – Lançamento turnê Session da Tarde

Ingresso: R$ 30 a R$ 80

Local: Teatro Estadual Maestro Francisco Paulo Russo