Carnaval será ‘tímido’; eventos se concentram em clubes

Como ocorre já há alguns anos em Araras, os clubes sociais devem concentrar as festividades de Carnaval – que começam amanhã e estão marcadas para terminar na terça-feira. Assim como já tem ocorrido em anos anteriores, as noites de Carnaval não devem acontecer nos salões sociais dos clubes – ainda assim os dois maiores clubes da cidade realizam os eventos durante tardes e noites.

Já Prefeitura confirmou nesta semana que vai realizar apenas um evento de Carnaval no Centro da cidade. Será a Noite das Marchinhas, com a Orquestra de Sopros de Araras Maestro Francisco Paulo Russo, se apresentando no Coreto da Praça Barão de Araras no domingo, a partir das 20h.

Nas noites de sábado e domingo a administração municipal ainda realiza, no CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) José Olavo Paganotti, festa com o Trio Elétrico a partir das 19h. Já na terça-feira será realizada uma matinê entre as 18h e 21h. O CEU fica na Praça Jorge Assumpção, no bairro José Ometto.

O secretário municipal de Cultura, Marcelo Franchozza, explicou que de fato a Prefeitura não vai realizar em 2017 o Carnaval de rua, tampouco festa defronte o Ginásio de Esporte Nelson Ruegger, por uma questão de custos. Ele estima que se o município realizasse a festa prevista para acontecer defronte o Ginásio, com aluguel de palco e demais estruturas, o gasto não seria menor que R$ 60 mil.

Ele admite que a questão financeira pesou para que a festa tivesse apenas um evento na Praça Barão de Araras, e ainda explicou que os três dias de festa marcados para o CEU, na zona leste, ocorrem no local porque o próprio equipamento público já tem estrutura – e com isso se economiza no aluguel. “O Carnaval de rua em si é muito caro. A Prefeitura não tem condições de arcar”, cita Franchozza, explicando que a Prefeitura esse ano deve gastar cerca de R$ 7 mil com todos os eventos de Carnaval.

Para ele, gastar mais com a festa em crise econômica seria inapropriado. “Não seria nem de bom tom com todas as dificuldades que a própria cidade está passando. A população tem demandar sérias nas outras áreas também”, pontua.

O secretário ainda estima que nos próximos anos o Carnaval de rua não deve voltar, e cita Rio Claro como exemplo – a vizinha cidade não aplicará recursos públicos em Carnaval de rua neste ano. “Não acredito que Araras não vai ter condições de fazer isso tão já”, finaliza.

Nos clubes

Nos principais clubes da cidade as festas devem se concentrar em receber os sócios das agremiações e não deverão contar com os grandes públicos vistos em décadas passadas.

O presidente da Associação Atlética Ararense, Marco Antonio Pinto (Marquinho), conta que a ideia de carnavais em salão ficou no passado, e que a Associação Atlética tem registrado já há anos sucesso no modelo de festa com banda e em área aberta. No caso do clube presidido por ele, o ponto de encontro da festa será o Pit Stop, uma das áreas abertas da Associação. Apesar de ser em área aberta, o local é coberto. As mesas não terão reserva antecipada.

Marquinho conta que a ideia do Carnaval é cada dia mais no âmbito de um clima de família, e até por isso as festas se iniciam mais cedo, por volta das 20h. “Já junta a família toda”, conta o presidente, que garante que o pré-carnaval realizado na última semana demonstrou o clima de otimismo para a festa.

Tradicionalmente os dias que devem receber maior público são o sábado e a segunda-feira. Para os sócios, a entrada é franca, em qualquer dia. Para quem não é sócio e estiver acompanhado de um associado da Piscina, os valores são de R$ 30 para homens e R$ 20 para mulheres nos bailes noturnos. Em todos eles haverá a participação a Escola de Samba do Marabá. Já nas tardes do domingo e de terça-feira, a Piscina realiza a tradicional Matinê, com custo único a não sócios de R$ 20. Para sócios a entrada é gratuita.

Já o Sayão Futebol Clube inova e realiza parte da festa no estacionamento. A grande atração do Sayão será um Trio Elétrico comandado pela Banda Capital Brasil, a partir das 15h do sábado, no estacionamento do clube. O trio elétrico deve tocar até cerca de 19h.

O próprio presidente do Sayão, Alex Zaniboni, conta que a ideia de trazer um trio elétrico é mais uma tentativa de atrair o público dentre os associados. Segundo Zaniboni, essa é a primeira vez que o clube conta com um trio elétrico. Segundo ele, a ideia é mesmo inovar. “Queremos retomar os grandes carnavais”, pontua.

No mesmo sábado, e também na sexta-feira e na segunda-feira, a festa noturna ocorre no Bar do Salão de Jogos, com a Banda Bandagem, entre as 21h e 1h. Zaniboni explica que os horários escolhidos são justamente para atrair as famílias. O clube realiza ainda duas Mantinês (no domingo e na terça-feira). Ambas acontecerão no Salão Social do clube, das 15h às 19h.

No Sayão, os sócios têm entrada gratuita todos os dias, mas os não sócios precisam pagar R$ 50 para assistir ao trio elétrico ou comparecerem a uma das noites de festa. Nesses casos, eles precisam também estarem acompanhados de algum sócio.

As Matinês também são gratuitas aos sócios e custam R$ 20 aos não sócios, que podem acompanhar a festa também acompanhados, para a entrada, de um sócio. “Aumentamos a capacidade do bar para atender melhor ao associado”, estima Zaniboni, sobre os pontos de venda de bebidas nos dias de festa.

Carnaval de rua não acontece desde 2014

A Prefeitura de Araras realizou pela última vez em 2014 Carnaval de Rua em Araras, inclusive com desfiles na Praça Barão de Araras. Naquele ano o Carnaval da Prefeitura foi denominado de Barão Folia. No sábado e segunda-feira de Carnaval, ainda em 2014, houve desfiles de três escolas de samba e quatro blocos, além da Rainha, Rei Momo e Princesas, além de show com banda em quatro dias de festa, além das matinês nas tardes de domingo e terça-feira.

Já no ano seguinte a Prefeitura cancelou os desfiles de rua após decisão do ex-prefeito Nelson Brambilla (PT), que na época justificou a suspensão da festa devido à crise hídrica. Mesmo assim naquele ano houve bailes e matinês carnavalescas na Praça Dr. Roberto Mercatelli, em frente ao Ginásio Municipal de Esporte Nelson Rüegger, nas noites de sábado e de segunda-feira; e ainda matinês nas tardes de domingo e terça-feira.

Já no ano passado a Secretaria de Cultura realizou apenas a Noite de Marchinhas, no domingo, na Praça Barão de Araras. Enquanto a justificativa para a falta de estrutura maior de Carnaval em 2015 foi a crise hídrica, em 2016 o carnaval de rua em Araras foi suspenso devido à crise financeira.

Carnavais do Clube Ararense, Gema e Grêmio

O Clube Ararense, em parceria com o Bar Taverna Pub, realiza o Carnaval 2017 nos dias 25 e 27, às 22h30, além de matinê no domingo de Carnaval (26), às 15h. A atração musical da folia ficará a cargo de Banda Sonata e participação de Cleber Teixeira. Os foliões ainda têm direito a tradicional canja.

Já o Gema (Grêmio Esportivo Municipal Ararense) promove o Carnarock no sábado (25), às 21h, com a apresentação de diversas bandas. Os ingressos têm preços bastante acessíveis – R$ 10 (antecipado).

O Grêmio Recreativo Ararense traz o Carnaforró no dia 26, das 19h às 23h.. O ingresso é R$ 12 por pessoa e a mesa é gratuita. (Redação)

Atrações públicas:

Praça Barão de Araras

Domingo, 20h – Noite das Marchinhas com Orquestra de Sopros de Araras Maestro Francisco Paulo Russo – Coreto da Praça Barão de Araras

Carnaval no CEU – José Ometto

Sábado e domingo, 19h – Trio elétrico com artistas da própria comunidade – CEU (Centro de Artes e Esportes Unificados) José Olavo Paganotti, na Praça Jorge Assumpção, no bairro José Ometto

Terça-feira, 18h – Matinê/trio elétrico com artistas da própria comunidade – CEU José Olavo Paganotti

Atrações em clubes:

Sayão Futebol Clube

Sexta, sábado e segunda-feira, das 21h à 1h – Banda Bandagem no Salão de Jogos

Sábado, das 15h às 19h – Trio Elétrico (Banda Capital Brasil) no estacionamento

Domingo e terça-feira, das 15h às 19h – Matinê com a Banda Bandagem no Salão Social

Associação Atlética Ararense

Sexta, sábado, domingo e segunda-feira, das 20h às 0h – Banda Musical 5 Estrelas, no Pit Stop

Domingo e terça-feira, das 15h às 18h – Matinê com a Banda Musical 5 Estrelas, no Salão Social

Clube Ararense

Sábado e terça-feira, 22h30 – Banda Sonata e participação de Cleber Teixeira

Domingo, 15h – Matinê

Grêmio Recreativo Ararense

Domingo, das 19h às 23h – Samba enredo e forró (ingressos a R$ 12 e mesa grátis)

Gema