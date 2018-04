Carlos Jacovetti deve ser prefeito interino de Araras

Norma constitucional pode ter ocasionado afastamento de Pedrão Eliseu; com isso vereador da Rede deve assumir o cargo se confirmada saída de Pedrinho O...

O afastamento repentino do presidente da Câmara, Pedrão Eliseu (DEM) surpreendeu muita gente e foi requerido justamente na semana em que o registro de candidatura de seu filho e prefeito, Pedrinho Eliseu (PSDB), seria julgado.

Mas uma das consequências mais importantes do afastamento dele deve ser que o provável prefeito interino de Araras será mesmo Carlos Jacovetti (Rede). Isso porque, apesar de Pedrão Eliseu ter alegado questões pessoais para se afastar do cargo, Tribuna apurou que a medida pode ser também entendida como uma prevenção adotada pelo grupo político da família Eliseu. A ideia é evitar que Pedrão Eliseu assuma o comando da Prefeitura, já que há interpretações de que se isso ocorrer, uma nova candidatura de Pedrinho Eliseu ao mesmo cargo de prefeito estaria em risco. Ou seja, mesmo que seja findado o prazo de afastamento de Pedrão Eliseu, é improvável que ele não peça mais 30 dias de afastamento para evitar a todo custo assumir o comando do governo.

Isso porque o Artigo 14 da Constituição Federal, que fala sobre o voto, discorre também em seu parágrafo 7º que “são inelegíveis, no território de jurisdição do titular, o cônjuge e os parentes consangüíneos ou afins, até o segundo grau ou por adoção, do Presidente da República, de Governador de Estado ou Território, do Distrito Federal, de Prefeito ou de quem os haja substituído dentro dos seis meses anteriores ao pleito, salvo se já titular de mandato eletivo e candidato à reeleição”.

Há entendimento de que o texto frio da letra constitucional impede que parentes consangüíneos do Prefeito ou de quem substituiu o prefeito dentro dos seis meses anteriores à eleição ficam impedidos de participarem da referida eleição. Ou seja, há temor que se Pedrão Eliseu ocupar o cargo de prefeito, substituindo o filho Pedrinho Eliseu, em eventual eleição suplementar o prefeito Pedrinho fique impedido de entrar na disputa – já que seu pai terá ocupado o cargo nos últimos seis meses, impedindo-o de concorrer.

Para evitar que essa interpretação seja sequer suscitada, um acordo teria sido costurado entre o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), o presidente da Câmara Pedrão Eliseu (DEM) e o presidente em Exercício da Câmara – e que pode assumir o cargo de prefeito em breve – Carlos Jacovetti (Rede). O vereador Jacovetti estaria incumbido de assumir o comando da Câmara e assim que a Justiça ordenar, o comando da Prefeitura. Com isso Pedrão Eliseu se mantém afastado do Legislativo – não correndo o risco de ser alçado ao Executivo. Passadas novas eleições, se Pedrinho Eliseu vencer o novo pleito suplementar, assim que ele retomar o posto, Pedrão Eliseu retorna à Câmara.

Locutor Rodrigo Soares substituiu Pedrão Eliseu na Câmara

O presidente da Câmara Municipal, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) licenciou-se na última segunda-feira (16) do cargo, pelo prazo de 30 dias, para tratar de assuntos de interesse particular. O radialista Rodrigo Soares dos Santos (PHS) assume o mandato de vereador.

Rodrigo Soares é locutor da Rádio Tropical FM, de propriedade de Pedrão Eliseu. Soares, do grupo político do prefeito Pedrinho Eliseu, atua hoje em cargo comissionado como Diretor do Departamento de Ouvidoria, Corregedoria e Auditoria da Prefeitura Municipal, sendo o responsável pelo serviço de atendimento do 156.

“Licença para tratar de interesses particulares” será entre 16 de abril e 15 de maio. Com a saída temporária de Eliseu, Carlos Jacovetti (Rede) assume temporariamente a presidência do Poder Legislativo.