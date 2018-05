Carlos Jacovetti deve assumir cargo de prefeito de Araras em poucos dias

O presidente interino da Câmara de Araras, Carlos Alberto Jacovetti (Rede) deve assumir a cadeira de prefeito de Araras até o início da próxima...

O presidente interino da Câmara de Araras, Carlos Alberto Jacovetti (Rede) deve assumir a cadeira de prefeito de Araras até o início da próxima semana, caso a decisão do TSE em Araras tenha a mesma velocidade na aplicação que foi registrada em cidades como Vilhena/RO e Rio das Ostras/RJ, cujos prefeitos também precisaram sair para dar lugar aos respectivos presidentes das Câmaras locais.

A hipótese só não iria se concretizar se a liminar impetrada por Eliseu tivesse sido concedida. Porém Pedrinho teve sua liminar negada no STF (Supremo Tribunal Federal) .

A expectativa é que a troca ocorra ainda nessa semana, ou no máximo semana que vem, já que nas duas primeiras cidades em que a decisão foi aplicada o prazo para a saída do prefeito sem registro foi de no máximo 6 dias corridos – em Vilhena/RO, já no dia seguinte à publicação do acórdão do TSE o prefeito deixou o cargo.

Se o cenário se repetir em Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB) deixa o cargo até depois de amanhã, sexta-feira (18). A saída dele do cargo depende da velocidade em que o TRE (Tribunal Regional Eleitoral) vai expedir a ordem para a nomeação do novo prefeito de Araras.

Em Rio das Ostras/RJ o acórdão de caso muito parecido foi publicado em 27 de abril, uma sexta-feira, e em apenas seis dias – na quinta-feira seguinte (3 de maio) houve a transmissão do cargo ao presidente da Câmara daquela cidade.

Pedrinho Eliseu tentou recurso no Supremo para não deixar o cargo

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) tentou um último recurso para evitar que tivesse que sair do cargo de prefeito de Araras. A ideia era afastar a ordem dada pelo acórdão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). A ação do prefeito foi protocolada no último sábado (12) junto ao STF (Supremo Tribunal Federal) e se resume a uma tutela provisória – ou seja, grosso modo a um pedido de liminar.

Conforme Tribuna apurou, Pedrinho tentava se manter no cargo com a decisão liminar que o manteria nas funções de prefeito mesmo sem ter o chamado registro de candidatura. O pedido foi feito contra o Ministério Público de São Paulo, já que foi o órgão jurisdicional que pediu a não concessão de registro ao prefeito nas eleições de 2016.

O caso ainda não foi analisado pelo STF, mas a tendência é que a liminar seja avaliada por um único ministro – a ser escolhido por sorteio.