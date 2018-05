Carlos Jacovetti assume o cargo de prefeito na Câmara

O prefeito interino de Araras, Carlos Alberto Jcovetti, assumiu nesta segunda-feira o cargo solenemente em cerimônia de posse realizada na Câmara de Araras. Ele...

O prefeito interino de Araras, Carlos Alberto Jcovetti, assumiu nesta segunda-feira o cargo solenemente em cerimônia de posse realizada na Câmara de Araras. Ele deixa assim o Poder Legislativo sob presidência de Anete Casagrande (PSDB), que agora preside a Câmara.

Apesar de ter notificado Pedrinho Eliseu para deixar o cargo na sexta-feira, somente nesta segunda-feira (21) a Justiça Eleitoral notificou o atual presidente da Câmara Municipal de Araras, Carlos Jacovetti, para assumir a Prefeitura de Araras. A sessão de posse como prefeito em exercício de Araras foi às 14h30 do mesmo dia

No mesmo dia, Jacovetti esteve no Paço Municipal e se reuniu com Pedrinho Eliseu para fazer a transição informal do governo. Na ocasião, Pedrinho demonstrou tranquilidade. “Quero dizer ao prefeito Carlos Jacovetti que estamos juntos, que ele conte comigo no que for necessário, desejar boa sorte, no aspecto que as coisas vão continuar, que o governo não vai parar. Araras não pode parar. Quero ratificar aqui meu integral apoio e confiança no seu trabalho e conte conosco no que for necessário”, comentou Pedrinho Eliseu, ao lado do prefeito em exercício, Carlos Jacovetti.

Jacovetti retribuiu a gentileza, assegurou a normalidade das ações e garantiu que não haverá qualquer modificação no período em que estiver à frente da administração municipal. “Quero que todos os servidores fiquem tranquilos, pois meu trabalho será de dar sequência ao que o Pedrinho tem feito. E as pessoas que integram hoje o governo Pedrinho Eliseu ficarão ao meu lado e continuaremos tocando a Prefeitura conjuntamente, pelo bem da cidade de Araras”, disse o prefeito em exercício.

Carlos Jacovetti durante solenidade de posse, Anete Monteiro Casagrande (presidente da Câmara em exercício) e Eduardo Elias Dias (vice-presidente da Câmara em exercício)

O ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) foi notificado na noite de sexta-feira e deixou o cargo junto com o vice, Luiz Emílio Salomé (PSDB). Assumiu o cargo interinamente Carlos Alberto Jacovetti (Rede), até que sejam realizadas novas eleições. Até lá, Araras não terá vice-prefeito.

A notificação aconteceu apenas na noite desta sexta-feira e Pedrinho já não responde mais como prefeito da cidade desde então; desde sexta Carlos Jacovetti já é o prefeito interino, mas ele deve assume formalmente o posto, de forma solene, somente nesta segunda-feira.

Pedro Eliseu Filho (PSDB) deixou o cargo de prefeito no final do dia. A informação foi confirmada por membros do primeiro escalão do governo, cuja gestão é interrompida pouco mais de 14 meses depois de seu início.

A notificação judicial teria sido entregue no Gabinete por volta de 18h30 e, com a medida, o próximo na linha sucessória para assumir a administração municipal é Carlos Alberto Jacovetti (Rede), vereador e atualmente presidente da Câmara.

Jacovetti, que fica no cargo até que ocorra eleição suplementar em Araras, era, até pouco tempo atrás, vice-presidente do Legislativo, mas assumiu a presidência por conta do afastamento de Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), que por sua vez, é pai do agora ex-prefeito.

A saída de Pedrinho do cargo era tida como certa, após a decisão do TSE (Tribunal Superior Eleitoral) que recentemente, decidiu pela inelegibilidade de oito anos, no caso dele, a contar desde 2008, quando ele teve seu registro de candidatura cassado por abuso de poder econômico e uso ilegal de meio de comunicação. O prazo entendido pelo TSE, vale lembrar, por poucos dias, não havia sido cumprido quando do pedido de registro de candidatura de Pedrinho a prefeito em 2016. O Ministério Público, de ofício, pediu a impugnação de seu registro e ele foi para as urnas, obteve o maior número de votos e depois assumiu amparado por recurso e liminar.

Com notificação o vice-prefeito Luiz Emílio Salomé e o prefeito Pedrinho Eliseu não respondem mais a essas funções

*Atualizada em 21 de Maio às 17h23