Carleto é escolhido para ser vice pelo grupo de Pedrinho

Ex-vereador, Carleto Denardi, foi escolhido para ser vice ao lado do candidato a prefeito Junior Franco. A escolha foi feita na noite desta sexta-feira (07/09) após reunião do grupo político de Pedrinho Eliseu ( PSDB).

O ex-presidente do Saema, Júnior Franco já havia sido anunciado como substituto de Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), que renunciou à candidatura, restava apenas a divulgação do nome que concorreria ao seu lado nas eleições suplementares de Araras.

O tucano foi escolhido por ter larga experiência na polícia local e com o compromisso de dar continuidade ao projeto político do prefeito afastado pela Justiça Eleitoral, Pedrinho Eliseu.

A coligação do grupo é formada pelos partidos MDB, REDE, DEM, PHS, PSDB e Solidariedade.

A Justiça Eleitoral permite a troca de nomes dos candidatos. Pedrão Eliseu permanece como prefeito em exercício de Araras até a definição do novo eleito.