Carioca do Pânico apresenta “Más Companhias” em Araras neste sábado

O humorista Márvio Lucio apresenta nos palcos de Araras o espetáculo “Carioca em Más Companhias”. Neste novo show, o comediante interpreta oito personagens consagrados, como Jô Suado, Lelé Santos, Boris, Bolsonabo, o abençoado Pastor Cráudio, Pedro Paulo de Milão, Didi Mais Cedo e Dilma du Cheff.

A atração será apresentada no sábado, 19 de maio, às 20h, no Teatro Maestro Francisco Paulo Russo (Av. Dona Renata, 401 – Vila Pastorello). Os ingressos custam R$ 40,00 (meia-entrada) e R$ 80,00 (inteira) e já estão disponíveis na bilheteria do teatro e no site www.ingressorapido.com.br. A produção é da Teatro GT. Informações no site www.teatrogt.com.br.

Sobre o Carioca

Márvio Lúcio, mais conhecido como Carioca, tem uma trajetória consolidada e é reconhecido como uma das principais atrações do Programa Pânico (no rádio e na TV). Com 20 anos de carreira, é considerado um dos melhores humoristas e imitadores da atualidade, dando vida à reprodução de vários personagens, como o cantor Agnaldo Timóteo, o presidente Fernando Henrique Cardoso, o senador Mauro Borges Teixeira, o bispo Edir Macedo e o jornalista Boris Casoy.

Ficha Técnica

• Data: 19 de maio, sábado

• Horário: às 20h

• Local: Teatro Maestro Francisco Paulo Russo – End: Av. Dona Renata, 401 – Vila Pastorello

• Classificação Etária: 14 anos

• Ingressos: R$ 80,00 (inteira) e R$ 40,00 (meia)

• Vendas: Bilheteria do Teatro – Terça a sexta das 14h às 18h30, e sábado até o horário do espetáculo, ou pelo site www.ingressorapido.com.br

• Informações: www.teatrogt.com.br