Carga a ‘grandes consumidores’ de energia está limitada

Limitação ocorre somente com novos empreendimentos que têm grande consumo; presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho, tem cobrado resolução em definitivo

A Elektro – concessionária que distribui energia elétrica para Araras – se comprometeu a aumentar a disponibilidade de energia elétrica a grandes empresas que se instalarem em Araras. O assunto está na pauta do vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) há meses. Pedrão Eliseu chegou a comentar na Câmara, em sessões, que empresas da cidade estavam com maquinário travado devido à falta de capacidade de abastecimento nestes casos. Nesta semana Eliseu disse que os casos pontuais foram resolvidos, mas reforçou que mantém a cobrança para que novas empresas não desistam de se instalar em Araras – uma demora ou impedimento no fornecimento a grandes consumidores poderia afugentar investidores.

A assessoria de Comunicação da Câmara confirmou à Tribuna que segundo informações colhidas junto ao secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Edson Luzetti, há alguns meses uma empresa situada em Araras “estava encontrando dificuldade para colocar em funcionamento em sua linha de produção uma nova máquina de alto custo, em razão da inexistência de energia elétrica a sua disposição”. A própria empresa alegou que a Elektro argumentava que, como não houve nos últimos anos pedido de aumento da demanda da energia fornecida à cidade, a concessionária de energia necessitava de prazo maior para atendê-la “em razão do tempo disponível para planejamento e investimento”. A própria assessoria da Câmara confirmou, porém, que ao menos este caso já foi resolvido pela Elektro.

Já a Prefeitura de Araras confirmou, durante a semana, que vem conversando com frequência com diretores da Elektro “para afinar o trabalho de disponibilização de energia elétrica para as empresas da cidade de Araras”.

O próprio secretário de Desenvolvimento Econômico, Edson Luzetti, recebeu em seu gabinete os diretores da Elektro, Renato Cornetti e Eduardo Zornoff. Também participou do encontro o coordenador de Gestão Energética da Secretaria de Desenvolvimento, Júnior Salviato.

A Prefeitura explicou, via Secretaria de Comunicação, que “o objetivo da reunião foi definir o planejamento das cargas de energia às novas empresas que irão se instalar e as que irão ampliar, além da preparação de de cargas para empresas que demonstraram intenção de se instalar no município”.

A administração municipal ainda apontou a necessidade de disponibilização de energia “para um novo distrito industrial que o Município está planejando”.

Apesar do saldo positivo, há entendimento que ainda perdura o fato de que, em Araras, a Elektro não tem capacidade para fornecer energia aos chamados “grandes consumidores”. O apontamento oficioso é de que isso não foi disponibilizado porque não houve pedidos anteriores à concessionária.

“Em recente reunião do prefeito, Pedro Eliseu Filho com os dirigentes da Elektro, esta demonstrou estar ciente do problema e disposto a atender as novas demandas do município. Como tem procurado fazer sempre, na condição de vereador, o presidente da Câmara Municipal de Araras, Pedro Eliseu Sobrinho, contribui e acompanha todas as questões que são de interesse da cidade e de seu povo, junto ao Executivo e seus secretários, com a finalidade de apoiar e colaborar nas soluções”, ponderou ainda em nota a assessoria de Comunicação da Câmara sobre o assunto.