Cardiologista de Araras apresenta boneco de RCP em congresso internacional

Entre os dias 10 e 12 de novembro a Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo – Socesp, esteve no Congresso da American Heart Association, em Chicago, nos Estados Unidos da América, para participar das sessões científicas.

Durante o evento, o cardiologista ararense, Agnaldo Piscopo, diretor do Centro de Treinamento em Emergências da Socesp, apresentou o “Guizinho” como sendo um novo manequim confeccionado com garrafas pets, com baixo custo e totalmente reciclável, criado para simular os procedimentos em casos reais, como a reanimação cardiopulmonar (RCP) e que pode ser utilizado em países com menos recursos financeiros.

Segundo o médico, o objetivo é caminho certo é ensinar as crianças , pois elas são os potenciais multiplicadores das técnicas de massagem torácica. “Vários médicos, líderes de ressuscitação no mundo, tanto dos EUA quanto da Europa puderam testar a eficácia do manequim e fazer a compressão torácica, desse que é um projeto piloto que tem dado muito certo”, explica Piscopo.

A Socesp já treinou mais de cinco mil crianças usando esse artifício.