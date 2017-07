Captação do Rio Mogi volta a ser diária com seca

A partir da próxima segunda-feira (31) a captação das águas do Rio Mogi Guaçu volta a ser diária para manter o nível das represas....

A partir da próxima segunda-feira (31) a captação das águas do Rio Mogi Guaçu volta a ser diária para manter o nível das represas. A medida foi divulgada ontem (28) pelo presidente do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente) Rubens Franco, que pondera que a situação está sob controle.

Durante o período chuvoso as represas que abastecem a cidade – João Ometto Sobrinho (Água Boa), Hermínio Ometto (Sobradinho) e Antonio Meneguetti (Tamburi) – estavam acima da capacidade máxima e extravasavam. A captação diária das águas do Rio Mogi foi suspensa, sendo feita somente em um dia da semana para preservar o sistema que sai do bairro Cascata até a ETA (Estação de Tratamento de Água) no Jardim Cândida, zona oeste.

Sem chuvas há mais de 40 dias, o alerta foi emitido e principalmente depois que as águas pararam de extravasar das três represas. Franco disse que a medição do nível das represas é feita diariamente. “É a maneira eficiente de acompanhar a situação e evitar possíveis problemas, caso a estiagem seja mais longa”, avalia.

A medição do nível das represas passou a ser diária depois da grande seca que atingiu a região e impôs o racionamento para a cidade. Hoje elas estão com 100% da capacidade, mas a equipe técnica no Saema optou pela prudência para manter o nível e garantir água nas represas, caso a seca seja maior.

“A decisão que será adotada é retomar a captação diária para manter as represas cheias e evitar possíveis problemas. O fim da captação das águas do Rio Mogi permitiu economia com a conta da energia elétrica, mas atualmente não existe mais a possibilidade”, disse.

O consumo diário de água na cidade chega a 45 milhões de litros na atualidade, segundo dados do Saema, mas o valor pode aumentar com o calor. “Nossa meta é garantir o quadro de tranquilidade e manter o nível das represas e não esperar o pior acontecer, por isso a decisão pelo retorno da captação do Rio Mogi”, finaliza Franco.

Saema apresenta programa de redução de perdas de água e energia

A volta da captação das águas do Rio Mogi foi divulgada durante coletiva de imprensa ontem (28) e, na ocasião, o Saema apresentou o Programa de Redução de Perdas de Água e Energia.

Rubens Franco disse que o programa tem objetivo em reduzir gastos com energia e água e foi formado por equipe de técnicos. “Formou-se uma equipe entre profissionais altamente capacitados da autarquia, que fizeram vários levantamentos e estudos para que pudessem chegar às ações propostas neste programa”, disse.

Franco ressaltou que algumas ações já foram implantadas e outras estão em fase de estudo, porém, os primeiros resultados apontados já mostraram que o município terá muito a ganhar com o programa.

Uma delas é a redução de perdas de energia e que consiste na revisão de contas e o ajuste da demanda contratada. “Esta ação já foi realizada e continuará sendo acompanhada. Como resultado primário, já tivemos uma redução significativa dos valores pagos, sendo cerca de 20% nas unidades avaliadas. Esta ação pode chegar a gerar uma economia de 160 mil reais em um ano”, disse.

Já em relação à redução de perdas de água, a ação de pesquisa de vazamentos vem sendo realizada desde o segundo semestre de 2016. Nesta ação, equipes realizam uma varredura em todos os bairros da cidade para identificar os vazamentos e tratá-los.

“Desde o início já foram localizados mais de 230 vazamentos invisíveis pelo município e já foram reparados mais da metade deles. Estima-se que esta ação possa gerar uma economia de mais de um milhão de reais em um ano”, explica o presidente. Pelos dados do Saema, a maioria dos vazamentos está na região central e será preciso obra mais abrangente para solucionar a situação.

Outras ações apresentadas estão em fase de estudo para garantir que os resultados sejam amplamente satisfatórios. Dentre as principais ações em perdas de energia foram apontados a instalação de banco de capacitores, revisão dos painéis elétricos, manutenção e substituição de bombas, medições individualizadas, instalação de equipamentos geradores de energia e automação e controle.

Das principais ações em perdas de água o destaque fica para a regularização do parque de hidrômetros, instalação de macro medidores, instalação de válvulas redutoras de pressões, identificação e correção de vazamentos, substituição de redes, implantação de novos reservatórios e combate a fraudes e inadimplência. (Redação)