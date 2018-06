Cápsulas do Saber são montadas na praça para conscientizar alunos no Dia Mundial do Meio Ambiente

Túneis infláveis instalados na Praça Barão permitem aos alunos vivenciarem os problemas causados pela poluição, queimadas, enfrentar a fúria de um furacão ou passar...

Na manhã desta terça-feira (5), na Praça Barão de Araras, os alunos dos 6º anos rede municipal de ensino participaram do projeto “Cápsulas do Saber”, para comemorar o Dia Mundial do Meio Ambiente. A ação fez com que os estudantes sentissem na pele os problemas causados pelos seres humanos ao meio ambiente, como poluição, queimadas, enfrentar a fúria de um furacão ou passar pelos desastres de uma enchente.

Quatro túneis infláveis foram instalados próximo ao Coreto e cada um desenvolve um tema diferente relacionado ao meio ambiente. O projeto consiste em levar até a criança e a população em geral, numa linguagem simples e lúdica, informações sobre como evitar grandes catástrofes ambientais e proteger o meio ambiente.

“O nosso objetivo é mostrar ao público que um futuro melhor para o planeta depende de ações conjuntas e levá-los a uma reflexão de como pode contribuir ao meio em que vive, fazendo a sua parte, além de ser um agente multiplicador desta ideia”, explica a secretária municipal de Educação, Mariana Mani Moura.

De acordo com a secretária, o foco principal do trabalho com as “Cápsulas do Saber” é promover mudanças comportamentais por meio da conscientização dos efeitos nocivos ao ser humano e ao planeta, causados pela perda da biodiversidade e também desenvolver iniciativas inovadoras e sustentáveis para benefício direto da coletividade por meio de atividades socioambientais.

As Cápsulas:

Cápsula 1: Poluição urbana e queimadas

Há uma simulação atóxica da poluição urbana, sonorização e calor. Os visitantes são surpreendidos por chaminés e escapamentos saindo muita fumaça, o que representa a poluição urbana causada pelas fábricas e carros; barulho de buzinas e carros circulando nas grandes cidades complementam os painéis ilustrativos. O técnico em sua explanação tosse, diz ter falta de ar e tem sujeira na pele e nas roupas, caracterizando o ser humano no meio de poluição e queimadas constantes; sempre informando a maneira correta que devemos agir.

Cápsula 2: Desmatamento, seca e lixo tóxico

O técnico interage com os visitantes, estimula a preservação da natureza. Em meio a uma luz especial e calor, muito calor, gerado por aquecedores, os participantes terão a ideia real do que poderá ser o planeta se o homem continuar destruindo as florestas.

Cápsula 3: Furacões

Ao contrário da Cápsula anterior, onde os participantes vivenciam calor, agora sentirão outro efeito das alterações climáticas. Contamos com a simulação de ventos, gerados por ventiladores, luzes e sonorização, simulando raios e trovoadas. Imagens devastadoras de furacões famosos completam a apresentação.

Cápsula 4: Descongelamento das geleiras e enchentes

O técnico explicará uma das mais catastróficas consequências do aquecimento global: o descongelamento das calotas polares, promovendo a elevação do nível do mar, causando mudanças radicais no clima da Terra, também é explicado sobre as enchentes e redução das chances de sobrevivências de várias espécies. Ainda são abordados os problemas como lixo urbano, transmissão de doenças, surtos e epidemias: há lixo no fundo do mar e a simulação de esqueletos de animais, porém, a sensação mais marcante é o cheiro podre de material em decomposição que vem com as enchentes e lixo orgânico.