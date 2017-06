Capoterapia de graça no Jardim Bela Vista

A manhã de ontem (28) foi especial para os moradores do Jardim Bela Vista que participaram da primeira aula de capoterapia, oferecida de graça...

A manhã de ontem (28) foi especial para os moradores do Jardim Bela Vista que participaram da primeira aula de capoterapia, oferecida de graça na sede da Associação de Moradores. As aulas acontecem sempre às quartas-feiras, das 8h às 8h50, sendo indicada para todas as idades.

O professor Douglas Lucas Henrique Pires explica que a capoterapia é considerada uma terapia alternativa que usa elementos da capoeira, mas adaptados, principalmente para os alunos da terceira idade.

“Ela foi trazida para cidade por Laudevino Gonzaga (Mestre Lau) e bem aceita em quase um ano de atividades”, disse Douglas. Além das aulas que começam a ser lecionadas na Associação de Moradores do Bela Vista, outras ocorrem em três pontos da zona leste, no salão da Paróquia de Nossa Senhora de Fátima e no Centro Dia do Idoso Orlando Denardi.

“Mais de 120 alunos participam das aulas nos pontos oferecidos na cidade e a capoterapia oferece benefícios não somente para a saúde, mas também para a estima e a socilização”, explica Douglas. De acordo com o professor, além de melhorar a qualidade de vida, a terapia incentiva a prática das atividades coletivas.

“O morador do bairro é inserido na vida da comunidade em que ele reside, pois a capoterapia promove a interação entre as pessoas e vai além do exercício físico”, afirma. Douglas fala que ela é 100% lúdica. “É um resgate da nossa própria cultura”, ressalta.

A primeira aula na Associação de Moradores do Bela Vista teve participação de 20 pessoas, mas há vagas para a próxima aula que acontece na quarta-feira (5) de julho. “Basta comparecer a partir das 8h e participar”, finaliza.