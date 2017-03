Meias-bocas e capengas, ou em linguagem com menor coloquialidade, deficitários e ineficientes. Todas estes sinônimos podem ser usados para designar, em maior ou menor...

Há que se destacar que nem sempre os serviços públicos são prestados por empresas estatais ou públicas. Mas, independentemente de serem prestados por empresas de capital privado ou público, é fato que os serviços considerados essenciais ainda deixam muito a desejar no em nosso país.

Nos anos 90, por exemplo, havia a expectativa de que a privatização dos serviços de telefonia e de distribuição de energia elétrica tornasse estes setores mais eficientes. E há quem atribua a essa privatização, a “modernização” nos sistemas de telefonia e de distribuição de energia – mas a realidade nos mostra que a crença por melhorias concretas na estrutura desses serviços tem mais um caráter falacioso ante a rotina com a qual nos acostumamos.

O brasileiro, que a tudo satiriza e que com tudo brinca, até faz piada das infinitas ligações recebidas das operadoras de telefonia brasileiras oferecendo serviços (ou seriam anti-serviços), ou ainda pelas cobranças indevidas das companhias, ou até pela freqüente falta de sinal de celular e falhas na navegação via internet… Mas a verdade é que os serviços têm evoluído a passos até mais lentos do que poderia se considerar demora.

Araras tem exemplos típicos desses problemas. Em algumas áreas da cidade – note-se, trechos urbanos – sinais de diversas operadoras falham ou são demasiadamente ruins. Serviços de telefonia e principalmente internet não chegam a diversos novos bairros, e nos que chegam, estão saturados. Sequer serviços de entrega postal – via Correios – atendem a toda a zona urbana.

O fornecimento de energia elétrica em Araras é outro exemplo de como os serviços públicos ainda são incontestavelmente insatisfatórios. A Tribuna noticia com freqüência falhas de energia em pontos da cidade. Somente na semana passada, uma parte da região norte da cidade teve incontáveis falhas no fornecimento, em menos de 24 horas. As equipes de manutenção da concessionária Elektro, mesmo depois de acionadas e de atenderem aos chamados, demoraram demasiadamente para sanar as falhas. Aliás, parecem todos perdidos diante da quantidade de fios, cabos e gambiarras presentes nos postes de iluminação de toda a cidade.

É evidente, para quem conhece Araras, que em algumas regiões do município as falhas são bem mais freqüentes em comparação com outras. Nunca houve uma explicação precisa para as razões disso, mas aparentemente a infraestrutura que atende os novos bairros parece mais suscetível a problemas, inexplicavelmente.

Seja no fornecimento de água e coleta de esgoto, transporte público, telefonia fixa e móvel, internet, fornecimento de energia elétrica e até na entrega de cartas, os serviços públicos no Brasil têm qualidade burlesca ante o que custam. E o grande problema, como em outros casos, passa pela própria sociedade, que em sua zona de conforto se acostumou a ter serviços ruins sob o argumento de que é melhor tê-los do que não ter nada.

E novamente as agências reguladoras – Anatel, Aneel, ANTT, Artesp, ANP, ANS – intrigam o brasileiro com a mesma pergunta: para quê elas servem, afinal?