Capela do Solar Benedita Nogueira será reaberta no aniversário do município

A Prefeitura anunciou nesta sexta-feira (2) vai reativar a Capela de Santo Antônio, que funcionou por décadas no Solar Benedita Nogueira, no Centro da cidade. A reabertura está agendada para dia 24 de março, aniversário de emancipação político-administrativa do município.

A Capela de Santo Antônio sempre foi utilizada pelo Asilo de Santo Antônio, fundado em 1929 para abrigar crianças abandonadas. Em 1948 o local foi rebatizado como Educandário Benedita Nogueira, mais tarde denominado somente de Solar Benedita Nogueira e desativado por completo no final da década de 1970.

A Prefeitura de Araras passou a utilizar o prédio como Paço Municipal, e a referida capela sempre esteve ativa, inclusive com celebração de missas. Entretanto, o prédio virou a Casa da Memória Pedro Pessotto Filho, uma espécie de museu digital com acervo multimídia, inaugurado em agosto de 2016, e nessa transformação a Capela de Santo Antônio foi desativada. Seu acervo religioso estava na Basílica Nossa Senhora do Patrocínio, e outros equipamentos estavam guardados no Centro Pastoral Padre Lanza, no Arquivo Municipal e no próprio porão do Solar Benedita Nogueira

As obras de reativação da capela estão em fase final, sendo comandadas pela Secretaria Municipal de Ação Cultural. Foi instalada parede de gesso no local onde ficará o altar, faltando apenas a pintura, instalação do altar de madeira e a colocação dos bancos, confessionário de madeira e os ornamentos religiosos.

Todos os materiais equipamentos que estavam no local estão sendo instalados em outras salas da Casa da Memória, como a árvore de madeira e os painéis de personagens e políticos da cidade.

A Casa da Memória Pedro Pessotto Filho está aberta ao público para visitações, de terça, quarta e sexta-feira, das 9h às 16h30; de quinta-feira, das 9h às 21h30; e no 1º ou 2º sábado de cada mês, atendendo o horário especial do comércio (9h às 18h). Informações para agendamento de visitas pelos telefones 3542-7602 e 3544-8156.