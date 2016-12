Editorial 22 de dezembro de 2016 Tribuna do Povo

A situação jurídica pela qual passa o candidato Pedrinho Eliseu (PSDB) provoca um caos inédito na transição de governos em Araras. Além dele, segundo o próprio ministro do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Gilmar Mendes, cerca de 90 cidades brasileiras estão na mesma situação.

Não cabe aqui a responsabilização em relação a esta desordem política, a ele ou a qualquer outro, mas é fato que a situação dificulta a transição de governo. A situação não é boa para ninguém – nem mesmo para os adversários políticos de Pedrinho, que não têm certeza sobre uma eventual nova eleição, por exemplo.

E essa conjuntura, obviamente, fragiliza também o grupo de Pedrinho, já que a certeza anunciada por ele de que o caso se resolveria, não se concretizou até então. Ainda assim, não há como apontar um culpado pelo caos político.

Mas há que se fazer necessária responsabilização, mesmo que parcial, aos ministros do TSE. Isto porque, os mesmos ministros postergaram insistentemente a decisão não só sobre este caso, mas sobre os 90 casos praticamente idênticos. O próprio ministro Gilmar Mendes reconheceu que a situação trava a economia desses 90 municípios.

Mais do que isso, a situação evidentemente diminui a confiança dos investidores nestas cidades. Com uma iminente desorganização na administração pública, quem vai aceitar ser secretário e diretor municipal? Sem secretários e diretores fixos, a que passos irão andar as repartições? Mais que isso: em quanto a burocracia vai postergar decisões que poderiam ser essenciais a empresas na cidade, em plena crise econômica?

Caso Pedrinho Eliseu consiga uma decisão liminar – ou outro remédio jurídico parecido – é fato que ainda perdura a preocupação com a situação de um prefeito que governa apenas sustentando por uma decisão provisória da Justiça. Mas ao menos seria esse, talvez, o melhor caminho, ao invés de impor ao presidente do Legislativo governar a cidade, sabendo que fica no cargo por poucos meses.

Ao que pese também, a consideração de que praticamente todos os ministros do TSE abdicaram de opinar sobre a elegibilidade dos que perderam os recursos em uma eventual e iminente nova eleição. Ou seja: já se prevê que, com novas eleições, o clima de instabilidade volte a se sustentar.

O TSE nos traz um caos inédito em Araras – e em provavelmente quase uma centena de municípios do país – não ao proferir seu voto a favor desse ou daquele grupo político, mas ao ter demorado demasiadamente em se posicionar. E quando se posicionou, ainda foi omisso quanto aos próximos passos para novas eleições – e quem pode delas participar.

Mas o TSE é apenas um exemplo de instituição pública que, em plena crise, parece se distanciar da realidade dos brasileiros e dos municípios. Enquanto Executivo, Legislativo e Judiciário atuam fora de sintonia com as demandas do povo, a população carece das decisões que poderiam refletir em nosso dia-a-dia. Apesar de parecer, por vezes, distante de nossa rotina a importância sobre a definição de um prefeito, na verdade, na sua ausência poderemos ter problemas ainda maiores.