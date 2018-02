Cantinho de saudades – Salvador Antonio Agostini

Araras esportiva recebeu com muita tristeza a notícia do falecimento ocorrido dia 22 de janeiro, aos 88 anos de idade, do ex-goleirão do passado...

Araras esportiva recebeu com muita tristeza a notícia do falecimento ocorrido dia 22 de janeiro, aos 88 anos de idade, do ex-goleirão do passado do futebol ararense, Salvador Antonio Augostini. Em vida, no passado, foi um arqueiro que fez história muitas vezes salvando a meta da Associação A. Ararense.

Tinha uma elasticidade impressionante, seguro, boa colocação e muita coragem. Seus voos cinematográficos arrancavam os maiores aplausos dos torcedores. Salvador conquistou muitos títulos de campeã amador da cidade e da região. Em 1945 defendeu o time de futebol dos Estudantes Futebol Clube. Em 1948 foi campeão invicto aspirante da 9º região, quando na partida final travada no dia 29/08/1948 ararense derrotou o time de Porto Ferreira por 1 a 0, jogando com: Salvador, Picão, Nello, Buzon, Saito e Storolle, Baeta, Parafuso, Martinho, Nelsinho e Walter Rodrigues, e outros que também participaram e foram campeões como: Aldo Coleta, Tito Finardi, Montagnher, Gijo, Danilo e outros.

Nesse mesmo ano é campeão amador da cidade pela Associação Atlética Ararense sobre o comando do competente Clodô. Para matar a saudade eis os campeões:Aldo,S Salvador, Lelio, Danilo, Alfredo, Chopp, Tito Paura, Parafuso, Jair, Peru, Maurinho.

Em 1949, participa da 3º divisão de profissionais pelo tipe dos três “A”,que tem bons jogadores como: Eliseo, Nelson, Chile, Paura, Jair, Alfredo, Danilo, Balotim, Basilio, Tito, Baeta, Peru, Tonetti, Chopp, Lelio, Maurinho e Eloy.

Salvador sempre recordava de uma partida histórica realizada em 1949 mais de 69 já passados, aconteceu na cidade de Pirassununga contra o terrível C.A.P pirassununguense. A Associação A. Ararence venceu por 1 x 0, gol de Nelsinho e ele teve uma das mais brilhantes atuações.

Reminiscências esportivas recorda os heróis dessa jornada: Salvador, Tito Finardi, Zorzenon, Jair, Saito e Walter, Martinho, Lalato, Broco, Eloy e Nelsinho. Por volta de 1950 os esportistas mais antigos devem recordar que havia também muita rivalidade com os times de futebol de Rio Claro e num desses embates a Ararense venceu por 2×1 e Salvador foi o gigante do gramado praticando defesas monumentais jogando com: Salvador, Caeira, Tito, Balotim, Nelson (Saito), Alfredo, Peru, (Baeta), Irineu, Lelio (Romeuzinho), Elson e Lima. Ainda em 1950 a Associação A. Ararense trazia para jogar no estádio São Joaquim o timão da S.E. Palmeiras que venceu por 2×0 e Salvador foi o goleirão ararense ao lado de Caeiera, Tito, Nelson, Balotim, Alfredo, Dalton, Irineu, Tonetti, Eliseo e Silverio.

Em 1953 é apontado como um dos melhores goleiros de toda a região, e toma parte nesse timão: Salvador, Nicola, Guilherme, Cerrinha, Walter e Bonini, Dininho, Amancio, Yado, Omar, Garoã. Em 1955 vai defender a meta da Usina São Joao. Em 1958 volta a jogar no seu time de coração a Associação A. Ararense, agora sobre comando de José Torelles Bellini e participa desse timão:Salvador, Nicola, Martiniano, Cerrinha, Darci, Dininho, Bastiaozinho, Beto, Edward, Tonetti, Ydo e Esmeraldo.

Na sua juventude foi um dos brilhantes jogadores do basquete ararense ao lado de Frits, Jair, Lemao, Ruy Zurita, Zezito Graziano, Nelson Ruegger, Aldo Coletta, Adalmir Foster Figueira, Natercio Camardo e outros. Em 1961 ainda como titular da meta ararense.

Em 17/02/1972, tive a satisfação de entrevistá-lo no meu programa de reminiscências esportivas, pela Rádio Centenário. Jogou também no E.C. Circulista e foi presidente do Lions Clube de Araras e participou de inúmeros derbys da cidade frente ao Comercial F.C.. Muito ainda poderíamos contar sobre esse notável goleiro que a morte veio buscá-lo. Assim desaparece mais uma estrela do futebol do passado. À família enlutada nossos pêsames e aos amigos de Salvador Antonio Agostini que partiu desse mundo nossas homenagens em nosso cantinho de saudades.