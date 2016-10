Cantinho de Saudades – Faleceu Nilson Armelindo Cerri

Dia 27 de novembro de 1938, nascia em nossa cidade aquele que viria a ser, na década de 50, um dos brilhantes jogadores da...

Dia 27 de novembro de 1938, nascia em nossa cidade aquele que viria a ser, na década de 50, um dos brilhantes jogadores da história do futebol ararense. Seu nome, Nilson Armelindo Cerri, carinhosamente chamado pelos amigos de “Cerrinha”.

Iniciou sua carreira futebolística bem cedo, aos 10 anos de idade, no Oratório São Luiz, nas categorias infantil e juvenil, e é bom que se frise que começou como goleiro, passando posteriormente para lateral esquerda e finalmente quarto zagueiro. Por volta de 1956, quando o Oratório encerrou as atividades futebolísticas, Cerrinha foi participar da chamada “peneira” na Associação Atlética Ararense. Foi aprovado, começando a participar dos treinamentos no clube dos três “As”.

Graças às suas brilhantes atuações, já nesse mesmo ano foi testado na equipe amadora principal nas partidas amistosas em preparação para o campeonato amador regional, sendo aprovado e conquistando a quarta zaga da equipe. Em 23 de setembro de 1956, Cerrinha participa do derby contra o Comercial FC, no Estádio Joel Fachini, cujo placar foi de 1 x 1. Em 1957, juntamente com este colunista, recebe o diploma de técnico em contabilidade na Escola Técnica de Comércio de Araras.

Tomou parte nesse timão da AA Ararense: Salvador, Nicola, Guilherme, Cerrinha, Walter, Bonini, Dininho, Amancio, Yado, Osmar e Garoa. Jogou também ao lado de outros companheiros, como: Lemão, Borela, Cavalario, Martiniano, Oswaldinho, Edward, Pepe e outros.

Em 17/11/71 tive o prazer de entrevistá-lo no meu programa Reminiscências Esportivas, pela Rádio Centenário de Araras. Nesse agradável bate-papo, nosso homenageado daquele dia lamentava que nunca havia conquistado um Campeonato Amador do Estado, mas tinha recordações agradáveis de sua vida futebolística. Por exemplo, participou de um quadrangular entre AAA, Usina São João, Internacional de Limeira e CA Ituano, quando sagrou-se campeão ao vencer na final o Ituano por 4 x 2. Na partida eliminatória, venceu o Internacional por 1 x 0, com tento de sua autoria, que ele considerava o mais bonito de sua carreira.

Suas atuações eram brilhantes, não custou para que este colunista lhe colocasse o apelido de “O Garoto de Ouro da AA Ararense”. O futebol de Cerrinha encantava as platéias, participou de grandes jogadas no Estádio São Joaquim contra equipes de futebol profissional do Estado de São Paulo.

Neste mês de setembro que passou, quando a Associação Atlética Ararense comemorava mais um ano de fundação, e o povo ararense festejava o dia 7 de setembro, dia da Independência do Brasil, manhã fria, tempo nubuloso, recebo a notícia do amigo Miqueira: O Cerrinha faleceu ontem (6) e já foi sepultado às 8h. Deixei de assistir por alguns minutos o desfile, na Praça Barão, e fui sentar em um banco ao lado da fonte luminosa. Meu pensamento se misturava com o bater das fanfarras, com lembranças do amigo de longa data. Na sua última visita que recebi, ele me contava: “Walter, guardo como triste lembrança uma derrota da Associação Atlética Ararense, em pleno Estádio Municipal do Pacaembu, em São Paulo, para o Canto do Rio de Americana, por 4 x 3, na decisão do Torneio Castilho Cabral, porém, gratas recordações, destacando-se nunca ter sido expulso de campo em toda minha carreira futebolística e ser considerado exemplo de atleta disciplinado, e ser o autor do último gol do tradicional derby da cidade, entre AA Ararense e Comercial FC, com vitória da Ararense por 3 x 0, no Estádio Joel Fachini”.

Nilson, com saudade, recordava da conquista da 1ª Olimpíada Militar do Tiro de Guerra, pelo TG 182 de Araras, realizado na cidade de Americana em 1957, onde participaram diversos TGs, e Araras venceu na final o TG de Leme por 1 x 0, sob o comando do Sargento Odair Monteiro dos Santos, hoje capitão aposentado. À família enlutada, nossos pêsames, e ao amigo Nilson Armelindo Cerri, de 77 anos, falecido dia 6 de setembro, nossas homenagens em nosso Cantinho de Saudades.

Cantinho de Saudades

Faleceu no dia 15 passado, aos 77 de idade, o congregado mariano Natalino Jocondo Contiero. Pertencia à Conferência de Nossa Senhora Aparecida do Bom Jesus, foi ministro, amante do teatro, fazia parte da diretoria da AAPA Aposentados. À família enlutada, nossos pêsames, e ao congregado mariano Natalino Jocondo Contiero, que deixou este mundo, nossas homenagens em nosso Cantinho de Saudades.