Cantinho da Saudade – Osmar Siqueira

Os amigos estão partindo rapidamente. Através da imprensa fiquei sabendo do falecimento ocorrido dia 5 de outubro 2017, com 78 anos de idade, o ex-jogador de futebol Osmar Siqueira (Boia).

Por isso, a Tribuna abre espaço nesse nosso Cantinho da Saudade para que os prezados leitores e futuras gerações fiquem sabendo quem foi fulano de tal e o porque seu nome deve constar no livro de memórias esportivas de Araras.

Hoje, com saudades e recordações, quero homenagear um moço que em vida foi bom de bola: Osmar Siqueira, mas era carinhosamente chamado por Boia, apelido que recebeu desde garoto porque gostava muito de uma boiada.

Boia iniciou sua carreira esportiva por volta 1951, defendendo as cores do Ipiranga, Botafogo e Comercial FC, de Ribeirão Preto, CA Cerrano, e em Araras jogou pelo Comercial FC, ACD, Usina São João e EC São Benedito, sempre como lateral esquerdo.

Muitos anos já são passados, quando recebi sua visita e nos contava fatos interessantes. Por exemplo: Dizia de um tento marcado na AAA, cujo goleiro era o Alemão; revivia com saudades um timaço da Usina São João, quando enfrentou no Estádio do Pacaembu e no Engenho Grande, o timão do São Paulo FC; por volta 1962, pela Taça São Paulo, foram duas partidas sensacionais, quando o timão do Verdão tinha um craque de nome Odilon, um extraordinário jogador; nos contava com emoção a rivalidade do passado, dos velhos dérbis entre a AAA e Comercial FC.

Boia conquistou inúmeros títulos de campeão, entre eles pelo Ipiranga de Ribeirão Preto, em 1952. Em 1965 foi campeão do Estado pela Usina Santo Antônio, de Sertãozinho. Em 1973, campeão amador do Troféu Copa Centenário, pelo EC São Benedito. Campeão pelo Sayão FC, categoria minicampo, entre outras conquistas.

Jogou por muitos anos nos veteranos do EC São Benedito e veteranos do Comercial F.C. Torcia pelo Sport Club Corinthians Paulista. Dizia que antigamente se jogava por amor, enquanto que hoje o amor é o dinheiro.

À família enlutada, nossos pêsames, e ao amigo Osmar Siqueira (Boia), que partiu para outra morada, nossa homenagem em Nosso Cantinho da Saudade.

Mais despedidas

Com 93 anos de idade veio a falecer no dia 2 de outubro Salvador Otavio Ruegger. Quando em 1953 foi fundada Sociedade Esportiva e Recreativa Usina São João, Salvador tomou parte da primeira diretoria do verdão, juntamente com os senhores José Ometo, Ivo Teodoro de Moraes, Mario Tavares e Ariovaldo Felisberto.

Adeus Nelson Lavoura (Sangue). Faleceu no dia 7 de outubro, com 84 anos de idade, congregado mariano Nelson Lavoura, mais conhecido por Sangue. Em vida foi carpinteiro, jogador e árbitro de futebol, pescador. Por longos anos foi congregado mariano, tomou parte na comissão de festa e um dos mais brilhantes no palco da congregação mariana.

Após receber carinhosa homenagem dos marianos e amigos, “Sangue” foi sepultado com grande acompanhamento.

Às famílias enlutadas, nosso pêsames.