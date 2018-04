Canteiro está em obras após retirada de falsa seringueira; empresa ‘banca’ serviço

Prefeitura iniciou obras no último sábado, feriado de Tiradentes; intervenções acontecem após doação de bens e serviços de empresa privada A Prefeitura de Araras...

A Prefeitura de Araras retirou totalmente a falsa seringueira que já havia sido podada severamente – com remoção de galhos e folhas – no último sábado. A ação aconteceu repentinamente, e não foi anunciada pela Prefeitura. Já no sábado (21) os motoristas foram surpreendidos pelo fechamento da área – que ainda permanece interditada, com maquinário pesado removendo as raízes da antigo e imponente árvore.

A ação, que ainda causa transtorno no trânsito entre as avenidas Zurita e Dona Renata, ainda não tem data para terminar, e somente nesta terça-feira (24) se soube publicamente que a medida, na verdade, conta com apoio de empresa privada.

O município recebeu em doação da empresa Terras de São Paulo Empreendimentos Imobiliários Ltda “todo material, equipamentos e mão de obra” para os serviços de revitalização do canteiro central na confluência das vias.

Árvores foi derrubada há seis meses

No final de setembro de 2017 o Departamento de Meio Ambiente realizou a derrubada da falsa seringueira que fica na rotatória da Câmara Municipal. O corte da copa da árvore interditou o trânsito no cruzamento das avenidas Zurita e Dona Renata (Marginal).

O corte contou com ajuda do Corpo de Bombeiros e o trânsito foi impedido pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito). Segundo o Departamento de Meio Ambiente, o corte foi necessário para evitar acidentes, “pois os galhos corriam risco de cair em cima de veículos e pedestres”.

O setor reforçou na época que laudos técnicos apontaram que árvore estava comprometida.