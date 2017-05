Canossianas voltam a atender e com repasse de R$ 20 mil

Obra Social Madalena de Canossa, que cuida de meninas carentes, retomou suas atividades na última segunda-feira (8) após a Prefeitura depositar o dinheiro...

Obra Social Madalena de Canossa, que cuida de meninas carentes, retomou suas atividades na última segunda-feira (8) após a Prefeitura depositar o dinheiro dos repasses atrasados e ainda aumentar o valor mensal destinado à entidade de R$ 9,7 mil para R$ 20 mil. A informação é da diretora do projeto, Dilma Andrade.

“Retomamos a atividade porque o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) fez os acertos conosco, renovou nosso convênio e passou o repasse para R$ 20 mil por mês. Com este novo valor poderemos pagar toda nossa folha de pagamento e dar manutenção ao projeto. Agora ele fará um decreto para oficializar”, disse Dilma Andrade.

O projeto social, que acolhe 102 meninas de 6 a 15 anos que não tem com quem ficar enquanto os pais trabalham, suspendeu de 2 a 6 de maio, suas atividades por falta de recursos. De acordo com a associação, a medida foi adotada porque a Prefeitura não havia renovado o convênio e não estava repassando a verba de R$ 9,7 mil/mês desde janeiro deste ano. A situação, entretanto, após ser publicada no site e página do Facebook da Tribuna no mesmo dia, acabou se resolvendo e a Prefeitura pagou os valores devidos no dia 4 de maio(4).

“Esta retomada agora foi muito significativa, porque esta data também é muito importante já que nossa obra canossiana completa 209 anos”, emendou a diretora.

Os valores foram acertados com pagamentos parcelados conforme acordado com a entidade. Os valores de janeiro, fevereiro e metade de março já foram depositados e a outra metade do valor de março e total de abril serão depositados junto aos repasses do meses seguintes a partir de maio.

O aumento do valor do repasse foi numa solicitação da obra social, já que segundo Dilma, mesmo com o reembolso do valor atrasado e os repasses mensais de R$ 9,4 mil não seriam suficientes e a entidade precisaria de mais, no mínimo, R$8,5 mil de recursos para as despesas mensais do projeto.

A obra social oferece um programas de inclusão social no período inverso ao escolar, nos dias úteis da semana (das 7h30 às 12h e das 12h30 às 17h). As atividades são desenvolvidas de forma lúdica, cultural e esportiva através do Projeto D.A.M.A (Despertando e Aperfeiçoando a Mulher do Amanhã) com oficinas de: apoio escolar, ballet, artesanato, esportes, atividades recreativas, música, culinária, cidadania e meio ambiente e programa de atendimento às famílias.

Convênios suspensos

Em janeiro deste ano, a Prefeitura não renovou os convênios com 15 entidades assistenciais de Araras (parceria que garante o repasse de verbas para manutenção e custeio das instituições de acolhimento de pessoas e famílias em situação de vulnerabilidade social). De acordo com a Secretaria de Promoção Social, a não renovação dos convênios e a suspensão de recursos seriam temporários, até que as entidades se adequassem à nova legislação (Lei 13.019 de 31 de julho de 2014). O convênio se manteria suspenso até que as entidades cumprissem as exigências estabelecidas na lei. O prazo máximo para as entidades se enquadrarem era 14 de fevereiro.

A Prefeitura não divulgou se os convênios com as demais entidades já foram renovados.