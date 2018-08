Candidaturas de Bonezinho e Pedrão não estão impugnadas, informa Cartório Eleitoral

Justiça recebeu apenas o pedido de impugnação, mas não existe decisão. A tentativa de invalidar candidatura de Bonezinho foi feita por coligação adversária e...

Justiça recebeu apenas o pedido de impugnação, mas não existe decisão. A tentativa de invalidar candidatura de Bonezinho foi feita por coligação adversária e de Pedrão pelo MP e cidadãos comuns

Não ha impugnação de candidaturas dos dois candidatos, Bonezinho Corrochel (PTB) e Pedro Eliseu Sobrinho (Dem), à Prefeitura de Araras nas eleições suplementares de 28 de outubro. A informação é do Cartório Eleitoral local, que afirmou receber os pedidos, mas que cabe defesa de ambos em prazo estipulado pelo juiz eleitoral da 14° zona eleitoral. Os candidatos foram notificados.

Os pedidos de impugnação foram apresentados por fontes diferentes, enquanto a de Bonezinho foi pedida pela coligação adversária (grupo de Pedrão), a do democrata foi solicitada pelo MP e outros dois eleitores – Augusto César Ferreira e Valdecir Vasconcellos Ribeiro.

No caso do candidato Bonezinho, o pedido tem como alegação apresentada pela coligação “Araras Não Pode Parar”, formada pelos partidos DEM, MDB, PSDB Rede, PHS e Solidariedade, que existem irregularidades com alguns partidos que compõe a coligação do petebista, como não possuírem diretório local estabelecido. Situação que Bonezinho afirma não ser verídica, já que os partidos que apresentavam problemas não fazem mais parte da coligação apresentada pra disputar o pleito.

No caso de Pedrão, o pedido foi feito pelo Ministério Público em virtude de imbróglios jurídicos e uma ação de inelegibilidade por improbidade administrativa proposta pelo próprio órgão; por parte dos eleitores a solicitação fundamenta-se no fato de se constituir grau de parentesco entre o candidato e o ex-prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB), o que é legalmente proibido e o torna inapto para concorrer às eleições.

Segundo já se ventila, diante do cenário, o democrata já cogitaria (extra-oficialmente) desistir da candidatura e estaria discutindo sua substituição por outro nome do Grupo do PSDB.

Os candidatos foram notificados pela Justiça Eleitoral em 29 de agosto e terão prazo de sete dias corridos para contestar a impugnação ao pedido de registro de suas candidaturas nos termos do artigo 4º da Lei Complementar nº 64/90.