Candidatos aproveitam feriado e fim de semana para fazer campanha

Os candidatos a prefeito na eleição suplementar de Araras, aproveitaram o feriado de 7 de setembro e o final de semana para fazer campanha....

Compartilhe em suas redes sociais!

Os candidatos a prefeito na eleição suplementar de Araras, aproveitaram o feriado de 7 de setembro e o final de semana para fazer campanha. Daniel Barros (PRTB) e Bonezinho Corrochel (PTB), fizeram corpo a corpo com eleitores em várias regiões da cidade.

Daniel esteve na sexta-feira (7) na Praça Barão de Araras para prestigiar o desfile cívico e para falar com população presente.

No mesmo dia, no período da tarde o candidato participou de uma caminhada religiosa e percorreu as ruas dos bairros Parque das Árvores e Jardim Alvorada.

No sábado (8), Daniel fez panfletagem da campanha na Rua Tiradentes e no domingo(9), pela manhã, fez visita à Igreja Universal do Reino de Deus e a noite visitou a Igreja Assembléia de Deus e Ministério Renovar.

Bonezinho também esteve presente no desfile cívico na sexta-feira (7) e aproveitou para falar com seus eleitores.

No sábado (8), Bonezinho percorreu as ruas do Centro da cidade e participou da inauguração do Comitê do ex-prefeito e candidato a deputado Nelson (PR) Brambilla; durante a tarde se reuniu com lideranças da cidade.

No domingo (9) esteve com a agenda cheia: esteve logo pela manhã na feira livre do bairro José Ometto, de lá seguiu para um evento no Centro Cultural Leny de Oliveira Zurita. Ainda no domingo o prefeiturável participou de uma cavalgada que saiu de frente da igrejinha da Loreto.

Junior Franco (DEM) também estive no desfile cívico na Praça Barão e aproveitou o resto do fim de semana para fazer reuniões com os partidos da coligação para oficializar os nomes de sua chapa ao lado de Carleto Denardi como candidatos.

*em virtude de situações burocráticas, os candidatos Junior e Carleto não enviaram fotos para divulgação.