Candidatos a prefeito receberam R$ 900 mil durante a campanha

O candidato a prefeito mais votado em Araras nesse ano foi o que também recebeu mais recursos durante a campanha eleitoral e mais gastou,...

O candidato a prefeito mais votado em Araras nesse ano foi o que também recebeu mais recursos durante a campanha eleitoral e mais gastou, conforme números do TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Pedrinho Eliseu (PSDB) recebeu em sua campanha quase R$ 400 mil reais dentre doações e prestação de serviços.

Via de regra, quem mais gastou em campanha acabou recebendo mais votos. Apenas Breno Cortella fugiu dessa regra, já que foi o segundo que mais investiu na campanha, mas o quarto colocado em votos. Mesmo assim ele gastou sensivelmente menos que Pedrinho Eliseu. Com exceção dele, a ordem dos outros candidatos mais votados ‘respeitou’ a ordem dos que mais gastaram. Como conseqüência Du Severino foi o menos votado, e o que menos despendeu recursos.

Pedrinho contratou bastante para realizar a campanha mais pomposa de 2016 em Araras: cerca de R$ 370 mil. Dentre os maiores doadores da campanha dele destaque para o vice, Luiz Emílio Salomé (PSDB), que doou mais de 40% dos recursos (R$ 170 mil) e para o empresário Luiz Pericles Muniz Michielin (que doou mais de 35% do que Pedrinho recebeu, contabilizando R$ 150 mil).

Já o segundo que mais gastou foi o quarto colocado na campanha: Breno Cortella (PDT). Com uma campanha bastante expressiva, Breno contratou mais de R$ 300 mil em serviços de campanha. Ele recebeu um pouco menos de R$ 290 mil em recursos. Os maiores doadores da campanha de Breno foram o empresário Hildebrando Xavier de Sousa (R$ 114.500,00); Eduardo Cerasomma Junior (R$ 55.000,00) e Salvador Messias Brambilla, o Brambilinha, que repassou (R$ 38.300,00).

O segundo mais votado nas eleições para prefeito em Araras, em 2016, Paulinho Nascimento recebeu pouco mais de R$ 135 mil em recursos e contratou pouco mais de R$ 130 mil em despesas. O próprio candidato foi o maior doador de sua campanha, com repasse de mais de R$ 97,5 mil reais. Outro importante doador da campanha dele foi o candidato a vice, Irineu Maretto, que repassou R$ 32,5 mil. O terceiro maior doador da campanha dele foi Valter Luiz Adorno de Oliveira, que repassou R$ 2.000,00.

Bonezinho Corrochel recebeu pouco menos de R$ 70 mil em recursos. Os maiores doadores da campanha dele foram partidos políticos: Partido Progressista (PP) que repassou R$ 48.744,64 e o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) que repassou R$ 20.000,00. O terceiro maior doador da campanha dele foi o vereador eleito José Roberto Apolari, que repassou R$ 1.000,00. Bonezinho foi o terceiro colocado nas eleições.

O candidato que menos gastou foi Du Severino. Ele também foi o menos votado. Du recebeu de recursos apenas R$ 12.157 e somou em despesas contratadas R$ 5.302,10. As maiores doações à campanha dele foram do próprio partido, o PTN (Partido Trabalhista Nacional), que repassou R$ 5.300,00, da mãe dele, Nivalda Apparecida Baptistella Severino, que injetou R$ 4.000,00 e do próprio Du, que colocou R$ 2.257,00 na campanha.

Gastos dos candidatos a prefeito

Pedrinho Eliseu

Total de Despesas Contratadas: R$369.677,36

Total de Despesas Pagas: R$369.677,32

Total de Recursos Recebidos: R$397.773,26

Maiores doadores: Luiz Emilio Salome (R$ 170.277,32); Luiz Pericles Muniz Michielin (R$ 150.000,00); e Pedro Eliseu Filho (R$ 50.000,00)

Breno Cortella

Total de Despesas Contratadas: R$ 300.873,99

Total de Despesas Pagas: R$ 272.800,00

Total de Recursos Recebidos: R$ 286.901,50

Maiores doadores: Hildebrando Xavier de Sousa (R$ 114.500,00); Eduardo Cerasomma Junior (R$ 55.000,00); e Salvador Messias Brambilla – Brambilinha (R$ 38.300,00)

Paulinho Nascimento

Total de Recursos Recebidos: R$ 135.000,90

Total de Despesas Contratadas: R$ 130.040,90

Total de Despesas Pagas: R$ 130.040,90

Maiores doadores: Paulo Henrique Do Nascimento (R$ 97.540,90); Irineu Norival Maretto (R$ 32.500,00); e Valter Luiz Adorno de Oliveira (R$ 2.000,00)

Bonezinho Corrochel

Total de Recursos Recebidos: R$ 69.744,64

Total de Despesas Contratadas: R$ 20.000,00

Total de Despesas Pagas: R$ 20.000,00

Maiores doadores: Partido Progressista – PP (R$ 48.744,64); Partido Trabalhista Brasileiro – PTB (R$ 20.000,00); e Jose Roberto Apolari (R$ 1.000,00)

Du Severino

Total de Recursos Recebidos: R$ 12.157,00

Total de Despesas Contratadas: R$ 5.302,10

Total de Despesas Pagas: R$ 5.302,10

Maiores doadores: Partido Trabalhista Nacional – PTN (R$ 5.300,00); Nivalda Apparecida Baptistella Severino (R$ 4.000,00); e Eduardo Baptistella Severino (R$ 2.257,00)