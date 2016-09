Candidatos a prefeito querem modificar modelo de fiscalização com radares

Todos os cinco candidatos a prefeito de Araras já anunciaram publicamente que são contra a atual política de radares adotada pela administração municipal. Atualmente...

Todos os cinco candidatos a prefeito de Araras já anunciaram publicamente que são contra a atual política de radares adotada pela administração municipal. Atualmente o município possui dois radares móveis e normalmente os mantém por cerca de uma hora em cada ponto da cidade.

Só em 2015 o município arrecadou mais de R$ 1,7 milhão com multas. Em 2013, por exemplo – quando não se tinham os radares móveis na cidade – a Prefeitura de Araras arrecadou R$ 850 mil. No ano seguinte, contudo, justamente quando se iniciou o uso de radares móveis, os valores arrecadados com multas de trânsito chegaram a R$ 1,7 milhão, praticamente o dobro do ano anterior. Já em 2015 o valor saltou para mais de R$ 2 milhões, 160% do que era estimado para o ano.

Em 2016, apenas até o final de agosto o município já arrecadou, somente com multas de trânsito, cerca de R$ 1,5 milhão, conforme informação do Portal da Transparência.

Para muitos dos candidatos justamente essa crescente arrecadação advém do que chamam de ‘indústria da multa’. Quatro dos cinco ‘prefeituráveis’ de Araras são contra o radar móvel, por exemplo, enquanto um deles até enxerga uma ‘indústria de multa’, mas vê o radar como meio necessário, enxergando o foco do problema na velocidade-limite fixada nas vias.

Candidatos têm propostas diferentes para radares

Bonezinho Corrochel (PTB) garante que vai acabar com os radares móveis na cidade. Em entrevista à Tribuna, questionado sobre a política de radares adotada atualmente ele frisou que enxerga erros no modelo atual. “O radar móvel está gerando muita revolta da população, porque esses guardas ficam muitas vezes atrás de árvores, às vezes num ponto não visível e essas pessoas são penalizadas”, sinaliza ele.

“Como prefeito, nós iremos acabar com o radar móvel, iremos implementar nas principais avenidas, onde pode ter um índice de acidente, o radar fixo”, explica ele, que finaliza. “Eu prefiro o radar fixo nas principais avenidas, porque conseqüentemente a pessoa já sabe, vai se policiar mais ainda e vai manter a velocidade estabelecida naquela via. Então o meu plano a respeito de radar é nesse sentido. A gente vai acabar com a indústria das multas”, reforçou o petebista.

O tucano Pedrinho Eliseu (PSDB) também garante que, se eleito prefeito, investirá em radares fixos e lombadas eletrônicas. Ele diz não ser contra radares, mas ser contra o atual modelo. “Sou contra o radar móvel por que é uma condição de colocar a mão no bolso da população”, explica.

“Na maioria das vezes, quando o radar é móvel, ele não consegue coibir que o motorista exceda o limite de velocidade. Ele não sabe que o radar está ali. Pode até desconfiar, mas não sabe quando. Moral da história: na maioria das vezes ele vai correr do mesmo jeito e ainda vai ser surpreendido, vai pagar multa. Quem é mais prejudicado com isso é o trabalhador. Radares móveis que muitas vezes funcionam em vias que nem perigo existe”, critica Pedrinho.

“Que se estabeleça outro critério. Radar fixo se for o caso. Por que radar fixo? Porque o fixo está a placa lá, a pessoa sabe que tem, está ali para ver. Só vai ser autuado porque quis descumprir a legislação de trânsito, nos lugares mais perigosos, inclusive. Não das maneiras como temos visto. E as lombadas eletrônicas, estes precisam acontecer”, complementa o tucano.

O candidato do PTN, Du Severino, entende que os radares são necessários, mas concorda que “não se pode é transformar o radar numa indústria da multa”. Para Du, “o radar é necessário, até para coibir excesso”.

Mesmo assim o candidato defende uma mudança em outro ponto na questão. Para ele, em determinadas vias da cidade a velocidade é muito baixa, o que faz com que motoristas sejam multados facilmente. “Acho que em determinadas vias o limite de velocidade é muito baixo. Tem avenidas aí que o limite é 40 quilômetros por hora. Já anda a 50 quilômetros por hora e já toma uma multa”, explica.

Du defende outra frente na questão. “O que você tem que fazer é uma campanha de educação nas escolas, nas próprias auto-escolas, estar procurando através da imprensa falada, escrita, fazer campanhas, campanhas e campanhas, até que o povo se conscientize em andar devagar. Enquanto isso não acontece, pois é uma questão até de educação, você tem que coibir dessa forma, multando”, explica ele, reforçando que ainda assim irá rever a questão da velocidade.

Já Paulinho Nascimento (PSD) cita que “estamos vendo que está uma fábrica de multas no município” e cobra investimento no trânsito. “Não sou contra o radar, sou contra a forma que está sendo implantado hoje. Você fazer uma educação no trânsito é muito importante. Precisaria ter um investimento maior nas nossas crianças para que elas, no futuro, entendam a necessidade de respeitar a legislação no trânsito para que ele possa transcorrer naturalmente”, explica Paulinho.

Para Paulinho, “da forma que é feito a implantação dos radares móveis, você simplesmente está punindo somente a pessoa”. Paulinho concorda que os radares possam ter reduzido bastante o índice de acidentes com vítimas, mas lamenta que “o bolso do contribuinte está sendo muito afetado”.

Para ele é necessário então implantar radar fixo em pontos que “existe um certo descontrole do condutor”. Segundo o candidato, “se o problema é conter a velocidade, diminuir os acidentes, com radar fixo, vamos conseguir. Então sou a favor do radar fixo. O radar móvel ele simplesmente está punindo”, estima.

Breno Cortella (PDT), candidato do grupo do atual prefeito, Nelson Brambilla (PT) também se mostra contra o atual modelo e promete muda-lo. “Penso é que devem ser implantados agora os radares fixos. O radar móvel cria muita animosidade entre o cidadão e o agente fiscalizador. Eu também não gosto de ver um guarda municipal, que poderia estar desenvolvendo outras atividades, fazendo fiscalização de trânsito”, explica.

Segundo Breno, sobre radares “é preciso manter aperfeiçoando esta ação, focando em radares fixos, em lombadas eletrônicas, privilegiando o caráter educativo-pedagógico. O radar móvel acaba dando ao cidadão um caráter muito persecutório, muito punitivo, e não é esse o objetivo”, explica.

Apesar de não ter sido taxativo na entrevista à Tribuna, em folheto produzido pela candidatura de Cortella há promessa do “fim dos radares móveis”. No próprio folheto o grupo do pedetista estima instalação de aparelhos fixos e lombadas eletrônicas apenas.

Secretaria de Segurança rechaça termo e defende uso dos radares

Na última sexta-feira (9), Tribuna percorreu os locais foram anunciados pela Prefeitura como os previstos em cronograma para fiscalização com radares, entretanto, a reportagem não encontrou nenhum radar móvel nas vias.

Os locais visitados foram as avenidas Melvin Jones, Fábio da Silva Prado, José Ometto, Romana Ometto, Goffredo T. S. Telles, Padre Atílio, Horácio Krepischi, Loreto, Maria Ap. Muniz Michelin, Zurita, Jeronymo Ometto, Dona Renata, Augusta Viola da Costa, João Rossi e Ângelo Franzini, além das ruas Henrique Dias e Paulo Marques de Figueiredo.

A Prefeitura foi então questionada sobre a utilização dos dois aparelhos de fiscalização de velocidade (radares) da Secretaria de Segurança Pública, e ainda sobre o termo ‘indústria de multas’ usado por alguns candidatos.

A pasta explicou que “diferentemente de municípios vizinhos de médio porte, Araras possui somente dois radares em operação em vias que apresentam maior risco”.

Sobre o termo “indústria de multas”, a Secretaria de Segurança disse que “é natural que em tempos de campanha eleitoral candidatos apresentem versão distorcida sobre a fiscalização de velocidade em Araras”. A pasta garante que a implantação dos radares decorreu de “uma cobrança muito grande da sociedade, em virtude do elevado número de acidentes de trânsito com mortos e feridos – 28 óbitos em 2012 e mais de 1.000 feridos, dos quais cerca de 300 graves ou gravíssimos”.

Segundo a mesma pasta, “em 2015, foram somente três óbitos no perímetro urbano, por acidentes de trânsito”. A Secretaria ainda garante que “não procede que houve aumento expressivo no número de multas e que a causa do aumento seja a fiscalização por radar. Houve, sim, aumento no valor das multas”.

Além disso a Secretaria reforça que “só é multado quem não respeita os limites de velocidade e coloca a própria vida e a de terceiros em risco. Temos um histórico de aberrações e de abusos no excesso de velocidade, com motociclistas e motoristas trafegando a até 154 km por hora em avenidas centrais da cidade, em horário comercial, e centenas de multas por tráfego a mais de 100 km. Esses são os que mais reclamam do que chamam ‘indústria de multas’ e os que mais promovem a indústria das infrações. Referidas imagens dessas infrações gravíssimas estão ao dispor de Tribuna do Povo”, informa a pasta, que complementa: “questiona-se qual o comportamento dos que reclamam quando trafegam em rodovias e cidades onde há fiscalização de velocidade”

“Vale lembrar que Araras está sintonizada com o Programa do Governo do Estado de São Paulo ‘Movimento Paulista de Segurança no Trânsito’, já que, no Estado, há o trágico saldo de 6.500 mortes no trânsito por ano e cerca de quatro vezes o número de feridos. Mais de 474.000 motociclistas e 48.000 motoristas e passageiros ficam anualmente com algum tipo de sequela, consequência de acidentes de trânsito no Estado”, completa a pasta.

Por fim a pasta se posiciona sobre a questão e defende o uso também de radares móveis. “A reduzida fiscalização de velocidade em Araras, feita com apenas dois radares, está mudando hábitos e coibindo abusos. Vidas poupadas. Gestor público responsável deve tomar as medidas impostas pela demanda. Será ideal que a fiscalização se estenda com radares fixos, embora se conheça os hábitos dos maus motoristas que diminuem a velocidade ao passar por eles e voltam a cometer infrações depois de ultrapassar o controle. São os que mais reclamam. Querem facilidades para dirigir irresponsavelmente”, finaliza nota.