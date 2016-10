Candidato Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, o meia Neto anunciou que será candidato à presidência do clube em 2021, após o...

Candidato

Um dos maiores ídolos da história do Corinthians, o meia Neto anunciou que será candidato à presidência do clube em 2021, após o triênio que será iniciado em 2018. Conselheiro do clube, ele diz que se prepara para virar dirigente. Parceiro de longa data do ex-presidente Andrés Sanchez, o apresentador da TV Bandeirantes confirmou que tem relações cortadas com o deputado federal e afirmou ter pena do ex-amigo. “Esse Andrés não é o Andrés que conheci, ele ficou tão intragável nas suas entrevistas e no comportamento como dirigente. Ele não é assim”, disse Neto, em entrevista à ESPN Brasil que ainda será veiculada.

Capitão com moral

Capitão do Palmeiras e dono de desempenho notável em clássicos pelo Palmeiras, o atacante Dudu pode ampliar seu retrospecto positivo diante dos rivais neste sábado, na Vila Belmiro. O Verdão encara o Santos, às 19h30, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. “Nas últimas duas temporadas, nos enfrentamos várias vezes, fizemos duas finais, e o equilíbrio sempre marcou o clássico. Nós respeitamos demais o Santos, mas iremos entrar em campo em busca da vitória. Quem sabe não chegou a hora de vencer, seria o momento perfeito”, analisou.

Casa cheia

Os ingressos para o clássico entre Santos e Palmeiras, neste sábado, às 19h30, na Vila Belmiro, estão esgotados. A torcida do Peixe, que será única por determinação do Ministério Público, comprou as 11.500 entradas para a partida. Como a Vila Belmiro possui 4.500 cadeiras cativas, setor para o qual os torcedores não precisam comprar ingressos com antecedência, o público total dependerá do número de santistas donos de cadeiras que forem ao estádio. Se todos comparecerem ao clássico, 16 mil será o número de pessoas presentes.

Mito treinador

A cada dia que passa, aumenta a expectativa de que Rogério Ceni poderá substituir Ricardo Gomes e ser contratado como técnico do São Paulo na próxima temporada. Com um vínculo sem prazo determinado e sem multa rescisória, o atual treinador do Tricolor diz que seu foco está voltado para consolidar a recuperação da equipe dentro do Campeonato Brasileiro. “Ele foi meu capitão há seis anos e toda essa história é porque ele é merecedor de voltar ao São Paulo. Se vai ser como treinador ou auxiliar, é com a diretoria e só em 2017. Vamos resolver primeiro os problemas de 2016”, disse o comandante são-paulino.

Reunião

No próximo dia 3 será realizada a reunião que irá definir a tabela do Campeonato de Futebol Amador 2017, da primeira e segunda divisões. O início está marcado para as 19h30, no Ginásio de Esporte Nelson Ruegger. Vale lembrar que a competição foi confirmada depois que alguns representantes de equipes solicitaram a intervenção dos vereadores, uma vez que existia a possibilidade da não realização do evento neste ano.

Fora da realidade

Começou na última sexta-feira a venda online de ingressos para o clássico entre Brasil e Argentina, no dia 10 de novembro, às 21h45, no Mineirão. Os preços para o duelo pelas Eliminatórias da Copa variam de R$ 100 a R$ 800 por assento nos camarotes. De acordo com o procedimento interno do Estádio do Mineirão, será obrigatória a troca do e-ticket pelo ingresso físico. A carga total é de 61.949 entradas e, se ainda houver alguma disponível, a venda física começará no dia 4 de novembro. A esses valores fica cada vez mais claro que ir ao estádio de futebol não é para a maioria dos brasileiros assalariados.