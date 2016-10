Campeonato de Futebol Master terá a 3ª rodada no próximo domingo

Os jogos da 3ª rodada do Campeonato de Futebol Master – José Eduardo Marques (Kiko) acontecem no próximo domingo (9), nos campos do Sindicato...

Os jogos da 3ª rodada do Campeonato de Futebol Master – José Eduardo Marques (Kiko) acontecem no próximo domingo (9), nos campos do Sindicato dos Metalúrgicos de Araras e do Grena/Nestlé.

Participam do campeonato jogadores nascidos no máximo até 1971, ou que irão completar 45 anos neste ano. A exceção da idade limite é dos goleiros, que poderão jogar com 40 anos, ou seja, nascidos em 1976.

Segundo o regulamento, as 10 equipes foram divididas em dois grupos. No A, estão os times de Grená/Butantan, Amigos FC, Calixto Gás e Água, Sayão FC “B” e EC São Benedito. Já no B, estão os seguintes times: Sayão FC, AE São João, União da Vila FC, Bella Vista FC e Corona FC.

Durante a fase de classificação, as agremiações se enfrentam dentro de seus grupos, em turno único, com as quatro melhores campanhas se classificando para as quartas de finais. Nas duas primeiras eliminatórias (quartas e semis), os melhores times terão a vantagem do empate para se classificar. Na final, em caso de igualdade, o título será decidido nos pênaltis.

No Grupo A, os confrontos do próximo domingo serão entre os times Sayão “B” x Grena/Butantan, e São Benedito x Calixto Gás e Água. Já no B, os duelos serão entre as equipes do Aliança x Sayão, e AE São João x União da Vila. As “folgas” desta rodada ficam por conta do Amigos (grupo A) e Bella Vista (grupo B).

Com 100% de aproveitamento até aqui, os times do Grená/Butantan (grupo A) e Bella Vista FC (grupo B) seguem na liderança do campeonatocom seis pontos, em duas partidas disputadas.

O EC São Benedito é o atual bicampeão do Campeonato Master, organizado pela Prefeitura de Araras.

Jogos da 3ª rodada

Domingo (09/10):

Sindicato dos Metalúrgicos de Araras:

8h15: Aliança x Sayão (grupo B)

10h: AE São João x União da Vila (grupo B)

Folga – Bella Vista (grupo B)

Campo do Grena/Nestlé:

8h15: Sayão “B” x Grena/Butantan (grupo A)

10h: São Benedito x Calixto Gás e Água (grupo A)

Folga – Amigos (grupo A)

Classificação

Grupo A

Pontos J

1º – Grená/Butantan 6 2

2º – EC São Benedito 3 1

3º – Calixto Gás e Água 3 2

4º – Sayão FC “B” 0 2

5º – Amigos FC 0 2

Grupo B

1º – Bella Vista FC: 6 2

2º – União da Vila FC 3 2

3º – Sayão FC 1 1

4º – AE São João 1 2

5º – Aliança FC 0 1

*As quatro melhores campanhas se classificam para as quartas de finais