Campeonato de Futebol Master 2018 começa no próximo domingo

No próximo domingo (4 de março) ocorre a abertura do Campeonato de Futebol Master 45 anos – edição 2018, promovido pela Secretaria Municipal de Esportes, Lazer e Atividades Motoras. Ao todo, sete times irão participar da edição deste ano: Calhas Calixto FC, EC Bela Vista, EC São Benedito, Sindicato dos Metalúrgicos, AE Cruzeirinho, EC Real Madri e Amigos FC.

“No início do mês, realizamos um congresso técnico com os representantes de todos os times participantes. No congresso, explicamos todas as diretrizes do campeonato, como o regulamento, tabelas de jogos, premiações, entre outros assuntos”, comentou o secretário de Esportes, Douglas Marcucci.

De acordo com a pasta, a primeira rodada do Master 2018 será divulgada em breve. Em 2017, o E.C São Benedito sagrou-se tetracampeão do Campeonato.

Homenagem

Nesta temporada, o campeonato destinado a jogadores a partir dos 45 anos irá homenagear Yoshio Hirae, mais conhecido como Chiu, incentivador do esporte ararense. “Pelo apoio dado ao esporte de nossa cidade nas décadas de 70 a 90, Chiu irá dar o pontapé inicial no jogo de abertura da competição, além de receber uma placa de agradecimento”, explicou Marcucci.

Yoshio Hirae nasceu em 1948, na cidade de Lins, no Estado de São Paulo. Em 1973, mudou-se para Araras. A partir de 1975, iniciou sua carreira esportiva no município, onde colaborou, dirigiu e patrocinou as seguintes agremiações esportivas: Fazenda São Bento, Ararinha, Mundo Novo, Corona, entre outras equipes do futebol amador. “O Chiu merece todas as homenagens em nosso meio esportivo. Além do futebol, colaborou e incentivou muito no desenvolvimento da modalidade esportiva bocha, realizando competições entre vários bares da cidade”, finalizou o secretário.