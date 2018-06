Campeonato Brasileiro de Hipismo terá etapa em Araras

Hípica de Araras recebe nos dias 9 e 10 de junho o Campeonato Brasileiro de Hipismo. Durante o final de semana a cidade vai...

Hípica de Araras recebe nos dias 9 e 10 de junho o Campeonato Brasileiro de Hipismo. Durante o final de semana a cidade vai ser sede do Brasileiro de três modalidades hípicas: Salto, Hipismo Rural e Top Riders da Abhir (Associação Brasileira dos Cavaleiros de Hipismo Rural).

Amazonas e cavaleiros da Abhir correm a partir das 8h30. No sábado (9) acontecem as disputas nas modalidades salto e top riders – salto em duplas. A Hípica Campagna, que sedia o evento tem pistas de salto de 60×45 metros, com piso de areia. As categorias principais correm logo cedo. No sábado pela manhã ginetes começam as disputas a partir das séries com saltos de 1,10 m. Seguindo das categorias 1,20 m, 1 m. 0,90 m com desempate, 0,90 m em tempo ideal, 0,90 para cavalos novos e 0,80 m com desempate. A seguir as provas em tempo ideal 080 m, 0,60 m, percurso com x, Escola Especial (deficientes) e Prova dos Pais.

No domingo (10) a competição começa o circuito de cross country e segue até o final da tarde com a disputa de hipismo rural, salto com figuras (balizas e tambores). Pela manhã as crianças de até 10 anos podem passear no cross country. A seguir começam as provas nesse circuito ao ar livre com obstáculos como troncos, fossos d´água, cercas, subidas e descidas. A largada começa com a série 0,40 m e segue com as 0,60 m, 0,80 m, 0,80 m para cavalos novos, 0,90 m, 1 m e encerra com a categoria principal, força livre (1,10m). Na sequência, as provas serão no picadeiro, pista de areia, com obstáculos de salto e figuras com balizas e tambores.

A competição é aberta ao público, a entrada e o estacionamento é gratuito. A estrutura do evento contará com praça de alimentação, estacionamento e arquibancada.

Festival gastronômico

O local sedia evento gastronômico a exemplo do que ocorreu ano passado. Haverá restaurantes temáticos com culinárias de diversos países, além de pratos veganos e low carb.