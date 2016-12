Campeonato Amador começa domingo com homenagem a Walter Gambini

A rodada de abertura do Campeonato Amador de Futebol de Araras (Amadorzão 2016) finalmente foi marcada. Ela já está agendada para este domingo (4),...

A rodada de abertura do Campeonato Amador de Futebol de Araras (Amadorzão 2016) finalmente foi marcada. Ela já está agendada para este domingo (4), com 12 partidas, conforme divulgou a Prefeitura na última quarta-feira (30).

Os primeiros jogos serão disputados nos campos do Mundo Novo (Sítio São José), Núcleo do Caio Prado e Gema. A edição 2016 do Campeonato Municipal de Futebol Amador, organizado pela Prefeitura de Araras, vai homenagear o cronista esportivo Walter Gambini.

Os duelos serão realizados nos períodos da manhã e à tarde entre: Real Betis x Flamenguinho F.C, Confiança F.C x A.A.A, R.M.A x A.E São João, E.C Barões x Salão do Zé Mário F.C, Atlético Nações x Pastre F.C, Ajax F.C x Banespa, Arsenal F.C x Guerreiros F.C, Força Jovem x Sociedade Pode Pah, Atlético Nacional x Galatassaray F.C, A.E Praça V x Juventus F.C, Legendários F.C x A.D. Bayer de Municky e E.C José Ometto x Fluminense F.C.

Em 2015, os títulos ficaram com o Salão do Zé Mário F.C, na divisão principal, e, com o Fluminense F.C, na divisão de acesso. Mais informações sobre a edição 2016 podem ser obtidas pelos telefones 3544-8347 e 3542-9195.

O homenageado Walter Gambini

Com 82 anos idade, sendo mais 50 deles a serviço do esporte ararense, Gambini iniciou sua trajetória esportiva na cidade em 1947 – na época, aos 14 anos – nos campos de futebol.

Em 1965, na Rádio Centenário de Araras, trabalhou como locutor esportivo e, posteriormente, como diretor do Departamento de Esportes. Ficou na Centenário, por 18 anos.

Atualmente, escreve aos sábados a coluna ‘Bom dia, Esportistas’, publicada no jornal Tribuna do Povo. Gambini vai completar 53 anos de colaboração ininterruptos no dia 19 de janeiro de 2017. Ainda na Tribuna, ocupou o cargo de chefe de reportagens esportivas e foi responsável pelas colunas ‘Vida Religiosa’, ‘Nosso Cantinho de Saudades’, ‘Reminiscências Esportivas’, entre outros trabalhos.

“Quando comecei com esporte em Araras, não existiam emissoras de rádio na cidade. Informávamos a população sobre os resultados das partidas e afins por meio de alto-falantes espalhados em postes pelas ruas. Nós puxávamos linhas telefônicas da nossa central de transmissão para o campo. Com a chegada das rádios, nosso trabalho ficou mais fácil. Nestes mais de 50 anos, estive presente em quase todos os acontecimentos esportivos da cidade, como a promoção de muitos campeonatos amadores, o surgimento e as glorias do União São João, torneios de futsal, entre outros. Se contarmos o número de homenagens a jogadores que fiz em minhas colunas esportivas, passa de 1.000 publicações”, comentou o homenageado, que elabora seus artigos à máquina de escrever, sua fiel companheira.

Gambini agradeceu a homenagem. “Receber essa homenagem da Secretaria de Esporte foi um motivo de significativa alegria. Fiquei muito feliz com a lembrança, foi uma surpresa muito agradável para mim. Isso mostra que muitas pessoas ainda admiram a memória esportiva de Araras e seus apoiadores, como eu e muitos que gostam do que fazem e sentem orgulho do nosso povo”, disse, emocionado.

Para o secretário de Esporte Luiz Paulo Franco, homenagear o colunista é uma maneira de agradecer todos esses anos de dedicação ao esporte do município.

Nascido em 15 de dezembro de 1933, Walter Gambini foi casado com Therezinha Bortolucci e tem três filhos, Walter Luiz, Vanilze Therezinha e Vinicius Antônio. É avô de Laís Cristina, Caio Henrique, Bruna Vanilze, Bruno David, Enzo Gabriel, Victor Augusto e Felipe Henrique.

Além do amor pelo esporte descrito em suas colunas, ele também trabalhou na empresa Ângelo Cressoni & Filhos – armazém de secos e molhados (15 anos), na agência do Banco do Comércio e Indústria de São Paulo S/A (15 anos), no Banco Nacional S/A (10 anos), faz parte da Congregação Mariana e há 23 anos é proprietário da Casa de Presentes Gambini Ltda – loja de presentes, vasos, flores e outros artigos de decoração localizada no Jardim Belvedere.