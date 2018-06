O Palmeiras venceu o Real Madrid por 4 a 2 e se sagrou campeão mundial sub-17, na tarde desta quarta-feira, em Fuenlabrada, região metropolitana...

O Palmeiras venceu o Real Madrid por 4 a 2 e se sagrou campeão mundial sub-17, na tarde desta quarta-feira, em Fuenlabrada, região metropolitana de Madri, na Espanha. Foi uma revanche da final de 2016, quando o Real Madrid bateu o Palmeiras nos pênaltis após conseguir o empate já nos acréscimos. O Sub-17 do Palmeiras já havia levantado uma taça internacional nesta temporada. Em abril, a equipe foi bicampeã da Scopigno Cup, disputada em Rieti, na Itália. Considerando todas as categorias, já são sete títulos internacionais conquistados pela base em 2018.

De saída

O Celta de Vigo, da Espanha, é o mais novo candidato a contratar o zagueiro Balbuena, do Corinthians. Nos últimos dias, o clube espanhol avançou nas conversações com os agentes do jogador, que consideram a opção como positiva, por se tratar de uma equipe que serviria como porta de entrada na Europa. O plano de Balbuena é defender uma grande equipe do velho continente.

Futebol x política

O amistoso entre Israel e Argentina programado para este sábado, não vai acontecer, mas o cancelamento devido aos protestos ainda dá o que falar. Do lado palestino, a decisão foi comemorada, enquanto o governo israelense lamentou que os argentinos tenham cedido ao que chamou de “ódio contra Israel”. De acordo com o presidente da Federação Palestina de Futebol, Jibril Rajoub, a não realização da partida em Jerusalém que marcaria o 70º aniversário da fundação do estado de Israel, é um “cartão vermelho” para o país. Rajoub foi mais além. Ele acusou Israel de tentar usar Messi e outras estrelas da seleção argentina como “ferramentas políticas”.