Campanha de vacinação gratuita contra doenças virais para cães e gatos acontece hoje

Acontece neste sábado, na praça do Cemitério Municipal, das 9h30 às 14h, a 1ª Campanha de Vacinação Antiviral para cães e gatos, organizada...

Serão disponibilizadas mil doses para cães e 500 para gatos. De acordo com Fredo Júnior, que representa o Grupo Banzé as vacinas que não serão oferecidas doses para serem levadas para casa.

A ação visa possibilitar que proprietários imunizem seus animais gratuitamente, uma vez que o custo destas vacinas, aplicadas apenas em clínicas particulares, é alto. O valor das vacinas que serão aplicadas giram na média de R$ 90,00 a R$ 100,00.

“Este instituto já fez mais de 72 mil imunizações desde sua criação e eles trabalham em forma de parcerias. A possibilidade de Araras poder fazer uma campanha destas é interessante porque para quem tem muitos animais o custo é alto e se torna uma possibilidade de imunizar seu animal. Os protetores e população terá a oportunidade de colocar em ordem a a imunização deste animais”, explicou ele.

Fredo também explica que a vacinação tem um percentual de imunização extremamente eficaz, tanto para animais que ficam somente dentro de casa, como aqueles que circulam fora de casa (como é o caso dos gatos). “A imunização chega a 90% nos felinos e 98% nos cães – imunizando-os contra cinomose e parvavirose que é devastadora”, comentou.

A intenção do Grupo Banzé é incluir esta vacinação no calendário anual da cidade. A ação tem o apoio de várias entidades particulares e também da Prefeitura de Araras.