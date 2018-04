Campanha de vacinação contra gripe começou nesta segunda e é restrita a público alvo

Teve início nesta segunda-feira (23), a Campanha de vacinação contra a influenza (gripe). Vale destacar que a vacina é direcionada prioritariamente ao público alvo (cerca...

Compartilhe em suas redes sociais!

Teve início nesta segunda-feira (23), a Campanha de vacinação contra a influenza (gripe). Vale destacar que a vacina é direcionada prioritariamente ao público alvo (cerca de 24 mil pessoas no município compõem o público alvo, cerca de 20% dos ararenses).

O público alvo é composto das pessoas com 60 anos ou mais de idade; crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto); comorbidades (pessoas com doenças crônicas ou com outras de categoria de risco); professores e pessoas privadas de liberdade (presidiários).

Desde segunda a vacina é destinadas exclusivamente aos profissionais da saúde, indígenas e pessoas com 60 anos ou mais de idade. A partir do dia 2 de maio, serão vacinadas crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto). Já no dia 9 de maio, o público-alvo será de comorbidades (pessoas com doenças crônicas ou com outras de categoria de risco), professores e pessoas privadas de liberdade (presidiários). O Dia D da Campanha acontece no dia 12 de maio. O público-alvo é definido pelo Ministério da Saúde.

Horários das vacinas

De acordo com a Secretaria da Saúde, os horários das aplicações são os seguintes: Praça Barão de Araras (somente para idosos), das 8h às 15h30 e nas salas de vacinas do município (demais grupos prioritários), das 8h às 16h.

A vacina imuniza contra três tipos de vírus da gripe: o H1N1, H3N2 e o tipo B. Após a aplicação, a imunização demora 15 dias para fazer efeito.

Em 2017, Araras atingiu a meta de vacinações, com 90,85% do público-alvo imunizado. Ao todo, 23.859 pessoas foram vacinadas no município naquele ano. “Pedimos aos familiares de pessoas acamadas que entrem em contato conosco, na vigilância epidemiológica, para que a nossa equipe agende uma visita à residência destes pacientes para imunizá-los”, explicou a enfermeira do departamento, Tavane Anselmo Malaguesse.

Mais informações podem ser obtidas junto ao setor de Vigilância Epidemiológica da Secretaria da Saúde pelo telefone 3543-1522 (Ramais 219 e 226).

CALENDÁRIO DA CAMPANHA

• A partir do dia 23 de abril

Pessoas com 60 anos ou mais, profissionais de saúde e indígenas

• A partir do dia 2 de maio

Crianças entre 6 meses e 5 anos, gestantes e puérperas (até 45 dias pós-parto)

• A partir do dia 9 de maio

Pessoas com doenças crônicas ou com outras de categoria de risco, professores e pessoas privadas de liberdade.

LOCAIS DE VACINAÇÃO EM ARARAS

Praça Barão de Araras (somente para idosos)

Demais grupos:

PSF Madre Carla Rabolin – Jardim Alvorada

PSF Edmundo Ulson – Parque Tiradentes

UBS Ênio Vitalli – Jardim Piratininga

UBS Oswaldo Salvador Devitte – Narciso Gomes

UBS Antonio Carlos Fabrício – José Ometto 1

Centro de Saúde 2 (ao lado do Corpo de Bombeiros)

Dicas de prevenção contra a influenza (gripe)

– Lavar as mãos com frequência, principalmente antes de comer

– Usar lenço descartável para higiene nasal

– Cobrir nariz e boca quando espirrar e tossir

– Evitar tocar nas mucosas de olhos, nariz e boca

– Higienizar as mãos após espirrar e tossir

– Não compartilhar de uso pessoal, como talheres, copos, garrafas, entre outros.

– Manter os ambientes bem ventilados

– Evitar contato próximo de pessoas que apresentem sintomas de gripe

– Evitar aglomerações e ambientes fechados

– Adotar hábitos saudáveis. Alimentação balanceada e ingestão de líquidos