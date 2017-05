Camisa de farsa

“A maneira como os bancos ganham dinheiro é tão simples que é repugnante”. (John Galbraith) Uma das tiradas mais expressivas de Nelson Rodrigues debita...

Uma das tiradas mais expressivas de Nelson Rodrigues debita aos caros patrícios uma grave dissociação do conteúdo psíquico, dissociação esta que não consta nos alfarrábios de Carl Gustav Jung, um dos papas da prospecção analítica dos miolos: o complexo de vira-lata.

Interessante notar que Nelson, embora não tivesse um fiapo sequer de formação acadêmica na ciência que estuda a “zona do agrião” do corpo humano, batizada pelos anatomistas com o nome de “massa cinzenta”, colocou seus personagens no divã, como se fosse um Freud reencarnado em Recife em 1912.

Gustave Flaubert na França, e o grande Machado de Assis cá entre nós, precederam-no na arte de traçar perfis psicológicos com a tranquilidade de quem chupa uma bala toffee, mas essa já é uma outra história.

“Complexo de vira-lata, entendo eu,” explicou o escritor, “ é a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente, em face do resto do mundo.

E concluiu, pausando cada frase com aquela voz de barítono resfriado, de resto uma de suas características pessoais:

“O brasileiro é um narciso às avessas, que cospe na própria imagem. Eis a verdade: não encontramos pretextos pessoais ou históricos para a autoestima”.

Traduzindo, o complexo de vira-lata é essa incurável baixa autoestima que, segundo o ator de Vestido de Noiva, acomete o brasileiro. Não se pode afirmar que 100% da população seja portadora do tal complexo; convenhamos, porém, o número de “complexados” é bem próximo ao do percentual absoluto.

De fato, de todas as características que nos tornam nação, o complexo de inferioridade exsurge como uma das mais, senão a mais, marcante, mesmo que isso seja pouco ou nada edificante.

Para o brasileiro, tudo lá fora é melhor. Nesse “tudo lá fora” incluem-se países, povos, costumes, legislação, organização social, educação, etecetera, etecetera, etecetera e tal.

Esses ouvidos que um dia a terra haverá de comer ouviram zilhões de vezes que não chegamos aos pés de uma Suíça, de uma Bélgica, de uma Alemanha.

Nem tanto, crianças, nem tanto. Os bancos suíços são um primor de eficiência no item “guarda de dinheiro sujo com sigilo absoluto”; Canadá, Bélgica e Holanda são os maiores produtores de ecstasy do mundo, motivo pelo qual alimentam o tráfico da droga no globo.

Alemanha? Vamos lá: a fraude — fraude é crime, oquei? — recentemente praticada por conhecida fábrica de automóveis, custou à montadora pagar indenizações bilionárias. A mancada revela que os tedescos não são, digamos, vacinados contra surtos de gripe moral. Aliás, nenhum país é.

No círculo das nações instaladas no planeta, não há santos nem beatos. Não fantasiem a realidade. A maneira como os bancos ganham dinheiro é tão simples que causa repugnância.

No começo do ano, um vereador de Overtornea, cidade localizada no norte da Suécia, sugeriu que os suecos devem ter uma pausa de 1 hora remunerada durante o trabalho para… poder fazer sexo com seus parceiros.

O objetivo do peça, perdão, do nobre camarista Per-Erik Muskos, é, segundo ele, melhorar o relacionamento entre as pessoas. “Há estudos que mostram que o sexo é bom para a saúde”, justificou, não sem antes dizer que espera que sua indicação seja aprovada.

Se a sugestão partisse de um vereador daqui da província, não faltariam bocas-nervosas para amaldiçoá-lo até a quinta geração. “Somos mesmo um paiseco de quinto mundo”, sentenciariam no facebook milhares de adoradores dos falsos brilhantes.

Que a Suécia é um país adiantado em muitos sentidos é um fato, mas que não abriga políticos idiotas é boato.

Idiotas, ignorantes, mal educados, pobreza, corrupção e maus políticos têm em todos os países. A diferença é que lá fora o povo não veste a camisa da farsa nem fica com mimimi. Põe logo os canalhas pra correr.

Bom dia!