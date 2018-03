Camisa de farsa

“A moda morre nova. É isso que torna grave a sua leviandade”. Jean Cocteau Faz tempo que minha cara metade vem batendo em uma...

Faz tempo que minha cara metade vem batendo em uma tecla que ecoa na parte que me cabe no meu minilatifúndio, o armário. Preciso, diz ela, trocar imediatamente minhas camisas. Duas calças, minimamente, integram a sugestão, digamos, guarda-roupeira.

Sempre concordo, mas parafraseando Chico Buarque, “mesmo com todo rock,/ com todo pop/ com todo estoque/ com todo Ibope/ eu vou levando,/ eu vou levando/ eu vou levando esse toque”.

É natural que, na contramão de Pascal, de vez em quando o coração tenha razões que a própria razão conhece. In casu, essa razão chama-se bem-estar, de resto aquele aconchego que as roupas velhas nos proporcionam.

Roupa e sapato, quanto mais velho melhor; camisas quanto mais puídas, mais gostosas de se vestir; sapatos? Com o perdão dos ortopedistas, para mim quanto mais gambetas melhor.

Assim, a resistência que oponho à troca de minhas velhas camisas está intimamente ligada à palavra conforto, não a uma questão tão leviana como o é a moda. A moda nova morre. É isso que torna grave a sua leviandade.

Recentemente encontrei-me com um amigo que antes mesmo de me dar bom dia perguntou seu eu não havia reparado que minha camisa apresentava um furo nas costas. Estiquei os braços e mandei: “e os punhos e o colarinho estão puídos”.

Ele sorriu e passamos a trocar idéias sobre insignificâncias do mundo, posto que de insignificâncias o mundo está coalhado. A insignificância, crianças, é a homeopatia que o bom Deus inventou para curar intoxicação produzida por vãs filosofias.

Sigo em frente. Após enorme hesitação, recentemente comprei dois pares de sapatos. Depois que inventaram o cartão de crédito, vez ou outra enfio os pés na jaca; afinal sou humano, e nada do que é humano me é estranho.

“É o último lançamento dessa fábrica”, orgulhou-se a jovem que me atendeu Observei que eu estava à procura de sapatos que não judiassem dos meus passos, apenas isso. Ela entendeu o recado, meus pés aplaudiram a escolha, e cá estou eu a esperar a próxima fatura.

Vivemos há algumas décadas, muito mais nos dias correntes — mais nos dias correntes — um processo selvagem de lavagem cerebral. A palavra de ordem é consumir, o alvo é o cidadão, o raio hipnótico disparado pela publicidade.

Um dos maiores publicitários do mundo chama-se Oliviero Toscani, ironicamente um dos maiores críticos da atividade profissional que o tornou respeitado no meio.

Um de seus livros, A Publicidade é Um Cadáver que Nos Sorri, é um ótimo atalho para se entender a empurroterapia praticada pelas agências de publicidade.

“Continuam nos dizendo”, afirma Toscani, “ que todas as mães são loiras, que todas as famílias são felizes, que nosso carro representa nosso poder e nossa potência até física e social”.

Além desses apontamentos lavrados pelo publicitário milanês, a lógica da articulação publicitária inocula nas pessoas um sentimento de culpa invencível: “se você não consumir, as fontes de produção vão fechar e as pessoas, inclusive você, ficarão desempregadas”.

Noam Chomsky troca em miúdos os poucos graúdos por mim até agora lavrados: “O quadro do mundo que é apresentado às pessoas não tem a mínima relação com a realidade, já que a verdade sobre cada assunto fica enterrada sob montanhas de mentiras”.

Viva minhas camisas surradas. Abaixo a camisa de força, abaixo a camisa de farsa.

Bom dia!