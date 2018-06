A camisa 2 da seleção brasileira continuará sendo do jogador mais experiente na Copa do Mundo. Daniel Alves se machucou e não pôde ser...

A camisa 2 da seleção brasileira continuará sendo do jogador mais experiente na Copa do Mundo. Daniel Alves se machucou e não pôde ser convocado, mas seu número foi herdado por Thiago Silva, que abandonou o 14 e vai vestir a mesma camisa que usa no PSG durante a copa da Russia.

Tradição Brazuca

Uma das práticas mais tradicionais do povo brasileiro antes de edições de Copa do Mundo está de volta. Apesar do maior trauma futebolístico do Brasil, a derrota por 7 a 1 para a Alemanha ainda estar recente, torcedores em alguns endereços pelo território nacional se mobilizam para pintar o asfalto e pendurar bandeirinhas para torcer pela Seleção no Mundial da Rússia.

Dicas do Tite

O técnico Tite e outros 10 comandantes de seleções que estarão na Copa do Mundo foram convidados pela Fifa para gravar um vídeo com conselhos para os torcedores que viajarão para assistir ao Mundial. Além do treinador da seleção brasileira, participam da iniciativa nomes como Didier Deschamps, da França, Gareth Southgate, da Inglaterra, e Fernando Santos, de Portugal. Cada treinador fala uma frase em sua língua nativa, lembrando que o grande momento está chegando e frisando para que não esqueçam do fan ID, espécie de passaporte que será imprescindível para a entrada nos estádios. Há, também, um recado para que os torcedores não deem espaço para qualquer tipo de discriminação nos estádios.

Favorito

A seleção da Espanha chega cotada para a Copa do Mundo da Rússia como uma das grandes forças. Porém, para o meia Busquets, do Barcelona, o maior candidato ao título mundial de 2018 é o Brasil de Neymar & Cia.

Escalado

No 11º dia de preparação para Copa do Mundo, Tite indicou o time titular para o amistoso do próximo domingo, contra a Croácia. No treino de quinta-feira à tarde, no CT do Tottenham, ele escalou Alisson, Danilo, Thiago Silva, Miranda e Marcelo; Casemiro; Fernandinho, Paulinho, Coutinho e Willian; Gabriel Jesus. A pergunta que fica é: Quem sairá para a entrada de Neymar quando a bola rolar na Rússia?