Caminhonete ‘escorrega’ em paralelepípedos e derruba motocicletas estacionadas

Uma caminhonete derrubou diversas motocicletas estacionadas na Rua Coronel Justiniano (Centro de Araras) depois do motorista do automóvel perder o controle do veículo e acertar em cheio ao menos meia dúzia de motos que estavam estacionadas defronte um ponto de mototáxi. Apesar do acidente envolver um automóvel e diversas motocicletas, ninguém ficou ferido. Conforme testemunhas o piso escorregadio (paralelepípedos) somado ao fato da umidade causada pela chuva fizeram com que o motorista perdesse o controle e o veículo rodasse na via. Até por isso ele parou na contramão.

