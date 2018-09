Caminhão do Saema perde o freio e bate em poste

Na tarde desta terça-feira (18), um caminhão do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras), acabou se envolvendo em um acidente de...

Na tarde desta terça-feira (18), um caminhão do Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente de Araras), acabou se envolvendo em um acidente de trânsito no bairro Jardim Sobradinho.

Segundo informações, da assessoria de imprensa da autarquia, o veículo estava descendo a rua dos Antúrios quando o motorista acabou perdendo o freio do veículo e direcionou o caminhão no poste, para evitar um acidente ainda maior.

“Para não bater em ninguém e nem cair na ponte, ele optou pela manobra mais segura para a situação”, explicou a assessora da autarquia, Camila Heloise.

Ainda de acordo com ela, ninguém se feriu e motorista e ajudante passam bem.