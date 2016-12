Caminhão desgovernado tomba e pega fogo na rodovia

Um caminhão pegou fogo e ficou destruído depois que tombou na altura do quilômetro 163 da Rodovia Anhangüera (SP-330), trecho que fica a poucos...

Um caminhão pegou fogo e ficou destruído depois que tombou na altura do quilômetro 163 da Rodovia Anhangüera (SP-330), trecho que fica a poucos metros da empresa multinacional Federal-Mogul. O acidente aconteceu às 5h30 da ontem (7) e o motorista teve ferimentos leves.

A concessionária Arteris/Intervias, responsável pelo trecho, informa que o acidente aconteceu na pista sentido capital/interior. O caminhão estava carregado com peças e roupas, além de calçados e equipamentos como ar-condicionado. Para a PMR (Polícia Militar Rodoviária) o motorista disse que tinha saído de Hortolândia e seguia para Ribeirão Preto.

Segundo o motorista, ele tentou realizar uma ultrapassagem quando perdeu o controle do veículo e tombou no canteiro central. Com o acidente, o caminhão pegou fogo, mas o motorista conseguiu sair a tempo da cabine.

O incêndio se espalhou rapidamente e as chamas atrapalharam a visibilidade nas duas faixas da pista sentido capital interior, que precisaram ser interditadas e o trânsito desviado para uma alça de acesso que existe no local. Uma faixa da pista sentido interior/capital também precisou ser interditada e o trânsito fluiu pela faixa dois.

De acordo com a Intervias, devido ao horário do acidente não foi registrado congestionamento, apenas lentidão do tráfego no trecho de 500 metros da pista no sentido capital/interior. O motorista do caminhão teve ferimentos leves e não quis ser removido para o Pronto Socorro do Hospital São Luiz. A empresa responsável pela carga do caminhão retirou o material ontem.