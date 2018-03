Caminhão da Prefeitura é furtado em frente à Secretaria de Educação

Um caminhão F-4000, da Prefeitura de Araras, foi furtado em frente à Secretaria de Educação, na avenida Senador Cesar Lacerda de Vergueiro (Avenida do...

Um caminhão F-4000, da Prefeitura de Araras, foi furtado em frente à Secretaria de Educação, na avenida Senador Cesar Lacerda de Vergueiro (Avenida do Café), ontem, quarta-feira, 28, na hora do almoço. O veículo foi detectado, em Limeira, pela muralha digital, mas, ainda não foi recuperado.

De acordo com boletim de ocorrência o motorista estacionou o veículo às 11h55 e foi almoçar. Quando voltou às 13h20 não encontrou mais o caminhão.

De acordo com a Guarda Civil Municipal (GCM), por volta das 15 horas, a equipe foi informada pelas forças de segurança de Limeira que o automóvel foi detectado pela muralha digital entrando na cidade vizinha.

A muralha digital é um conjunto de equipamentos como câmeras e sistemas de identificação de placas de veículos.

Ainda, segundo a GCM, o sistema não detectou a saída do caminhão da cidade e as forças de segurança trabalham na busca do mesmo.

O caminhão da Prefeitura de Araras era utilizado para entrega de uniformes escolares e carnês de IPTU.