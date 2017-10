Caminhada vai comemorar os 70 anos das Irmãs Canossianas no Brasil

A Obra Social Madalena de Canossa de Araras promove caminhada nesta quinta-feira (12), feriado em homenagem à Padroeira do Brasil. A concentração será a...

A Obra Social Madalena de Canossa de Araras promove caminhada nesta quinta-feira (12), feriado em homenagem à Padroeira do Brasil. A concentração será a partir das 7h, no Ginásio das Irmãs Canossianas, que fica na rua Maranhão, 55, Parque Industrial.

O percurso terá 3 km e envolve ruas da região sul. Os kits custam R$ 20 e estão à venda na secretaria da entidade, localizada na Rua Henrique Dias, 395, Parque Industrial. Compostos por camiseta dryfit, squeeze e sacolinha feita em TNT, eles têm renda revertida às atividades realizadas pela Obra Social na cidade.

Denominado Caminhada da Conquista, o evento celebra as realizações concretizadas desde o início das atividades das Irmãs Canossianas no Brasil, há 70 anos, e marca também o lançamento do site da entidade – www.osmc.com.br. A caminhada conta com apoio da Acquamires, Coltex, Zeni Acabamento e Construção, Sabrina Vitório Consultoria, Projetos e Gestão Esportiva, Bella Cortinas e Persianas, Rivera Autopeças, Mais Embalagens, Rasp Fruit, Dj Cheroza, Beto Heinklein Fotografia, Art Balões, Conexão Gato Preto, JR Comunicação Visual e também da Prefeitura de Araras, por meio de suas Secretarias e Departamentos.

“Muitas pessoas fizeram e fazem parte desta história. Muitas foram nossas conquistas e, em nossa caminhada, todos são bem-vindos e acolhidos para conhecer um pouco deste amor”, disse Irmã Dilma Maria de Andrade, diretora administrativa da entidade.

A “Feira do Bem”, promovida pela Obra Social e pela Acquamires, também tem início no mesmo dia da caminhada. O evento segue até o dia 16 de outubro, no Ginásio das Irmãs Canossianas. O horário de funcionamento é das 9h às 18h (quinta, sexta, sábado e segunda-feira) e no domingo das 9h às 12h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3541-1964.

Sobre a Obra Social Madalena de Canossa

A entidade atende gratuitamente 100 meninas de 6 a 15 anos, com programas de inclusão social no período inverso ao escolar. As atividades são desenvolvidas de forma lúdica, cultural e esportiva por meio do projeto DAMA (Despertando e Aperfeiçoando a Mulher do Amanhã), com oficinas que motivam as crianças e adolescentes a serem protagonistas da própria história de vida. As atividades envolvem apoio escolar, ballet, artesanato, esportes, atividades recreativas, música, culinária, cidadania e meio ambiente, além de programas destinados ao atendimento das famílias.

A missão da Obra Social Madalena de Canossa é “investir na formação do coração, acreditando que a educação e a formação humana são o centro propulsor do qual depende a conduta de toda a vida”.