Caminhada Passos que Salvam em prol ao hospital do câncer de Barretos será amanhã

A 5ª edição da Caminhada Passos que Salvam, evento beneficente ao Hospital do Câncer de Barretos, acontece amanhã (25) novembro, com concentração, às 8h30, em frente ao Ginásio de Esportes Nelson Ruegger.

O kit oficial contendo camisa, boné e mochila está a venda ao preço de R$ 35,00 em diversos pontos da cidade e será comercializado também na hora do evento.

“Toda a população está convidada a participar desta causa nobre, quanto mais gente, mais arrecadação para ajudar na cura das pessoas que estão em tratamento do câncer”, disse Denner Junior, organizador do evento.

Denner também faz um alerta. “O câncer infanto-juvenil é o que mais mata jovens de 1 a 19 anos, uma vez que o índice de cura no Brasil é de 50 a 60%, pois as crianças chegam ao hospital com a doença muito avançada, por isso, precisamos nos atentar quanto aos sintomas que podem ser dores de cabeça constantes, dores ósseas, sangramento de gengiva entre outros”, explica.

De acordo com ele, Araras passou a ser considerada cidade modelo na organização da Caminhada Passos que Salvam em comparação com outros 700 municípios que também participam da ação em prol ao hospital do câncer de Barretos. Neste ano, após a Caminhada, está programada a realização de uma confraternização em frente ao Ginásio de Esportes com venda de espetinhos, bebidas, além de brincadeiras para as crianças e a participação de três bandas musicais, que vão se apresentar de graça.