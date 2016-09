Camila Abdalla: reluz como ouro

A entrevistada desta semana é conhecida pelo sorriso fácil e pela simpatia que sempre esbanja. Ela é a empresária Camila Abdalla Normann...

A entrevistada desta semana é conhecida pelo sorriso fácil e pela simpatia que sempre esbanja. Ela é a empresária Camila Abdalla Normann de Freitas Baptistella. No auge dos seus 40 anos, ela é daquelas pessoas que podem comemorar e colher os frutos de seu trabalho, conquistados com muita garra. Camila é proprietária da loja mais bem cotada no ramo de jóias e semi-jóias da cidade, a Empório das Bijuterias.

Mas quem vê seu sucesso, que reluz como ouro (trocadilho bem aplicado), não imagina que a moça formada em magistério teve uma trajetória galgada passo a passo.

Filha de comerciantes – o pai Argeu Roberto de Freitas que foi proprietário da lotérica Ararense por 23 anos e da mãe Anelise Abdalla Normann proprietária da academia Belle Amie por 15 anos – ela foi criada com os pais sempre trabalhando em contato com clientes e amigos queridos. Foi aí também que ela aprendeu as responsabilidades que deveria ter no seu próprio comércio.

“Me lembro do meu pai com tanta responsabilidade e sem hora para chegar em casa. Minha mãe sempre nos levando à audições musicais (que eu amava pois fazia aulas de piano), campeonatos de ginástica artística e festivais de dança no final do ano, sempre uma correria. Cresci nesse meio do comércio, fiz magistério mas dar aula mesmo somente como eventual. Meu primeiro emprego já foi no comércio e nunca mais sai”, lembrou ela.

Camila sempre foi apaixonada pelo mundo dos acessórios, cores e brilhos.

“Minha mãe conta que sempre que tínhamos que sair para alguma festa, fosse aniversário ou reuniões em casa, eu queria estar sempre de fantasia. Não me importava com o que os outros pensavam, pois estava me sentindo (risos). Quando resolvi abrir a loja, pensei em algo diferenciado,com qualidade e bom atendimento onde pudesse deixas as mulheres mais elegantes e surpreendentes”, contou.

Mas nem tudo foram flores. “É um trabalho difícil, embora muitas pessoas achem ser fácil. Hoje em dia só tenho que agradecer a todas as clientes e amigas que conhecem a Empório das Bijouterias e sabem que elas são o maior diamante que possuímos. Esse ano completaremos 15 anos de loja. Realmente fui para esse ramo por amor pelo o que faço, e certeza que estou fazendo tudo com sabedoria e honestidade, vendendo sempre o melhor”, revelou Camila.

Na vida pessoal, a empresária nascida em Rio Claro e há muitos anos em Araras, é casada com Marcos Antônio Baptistella e uma super mãe de Maria Anita de Freitas Baptistella. Maternidade, que Camila sempre faz questão de ressaltar que é uma das melhores coisas que já aconteceu em sua vida.

Seus hobbies na verdade são tudo que a faz feliz e a deixa com o gostinho de quero mais e mais. Mas quem a conhece sabe que é também fissurada em banho de sol, onde recarrega suas baterias para a semana toda.

E pra quem nem imagina. Embora não pareça, ela é sim tímida, mas muito alegre e bem humorada. “Sou muito, muito feliz por tudo que Deus faz por mim e Ele está sempre ao meu lado”, finalizou.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Camila Abdalla Normann de Freitas Baptistella

Idade: 40 anos

Profissão: comerciante

Formação: Magistério

Viagem

Melhor já feita: Ilha de São Francisco

Sonha em fazer: onde eu possa me desligar de tudo por um instante

Dica: fazer de cada viagem um sonho

Personalidade

O que te define: garra

Defeito: ansiedade

Qualidade: perfeccionista

Sonho: prosperidade e saúde sempre

Identidade

Família: base de tudo

Saudade: do meu avô Theodor Franz Normann

Mulher de coragem: minha avó Taila Abdalla

Homem forte: Jesus

Visão Nacional

Política: renovação

Sociedade: atenta

Dilma: fracasso

Quem melhor representa o Brasil: o povo

Política local

Uma ação: solidariedade

Necessidade: saúde, educação e segurança

Araras

Uma escola: não tenho uma em especial e sim todas que frequentei

O que te agrada: ver nossa cidade sempre bonita

O que te incomoda: falta de consciência de algumas pessoas em relação ao racionamento de água por exemplo

Ponto preferido: praça Barão de Araras

Cultura

Livro: todos aqueles que me trazem para dentro da história

Trilha sonora: Dare to live/ Vivere – Andrea Bocelli

Sessão pipoca: uma boa comédia

Quem brilha: Nossa Senhora Aparecida