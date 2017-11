Câmera flagra suspeito furtando carro no Centro

Imagens de uma câmera de segurança publicadas ontem (13) na rede social Facebook chamou atenção e provocou indignação de moradores de Araras. Nela, é...

Imagens de uma câmera de segurança publicadas ontem (13) na rede social Facebook chamou atenção e provocou indignação de moradores de Araras. Nela, é possível acompanhar um suspeito furtando o interior de um carro que estava estacionado na Rua Angelo Trindade, Centro.

Segundo o munícipe que é proprietário da câmera de segurança, não é o primeiro furto que acontece na rua e foi o segundo em pouco tempo. Recentemente, um comércio que fica na mesma rua foi roubado.

Nas imagens o suspeito usa o que aparenta ser uma pedra e joga contra o vidro da janela da porta do banco do passageiro de um GM/Saveiro. Em seguida, furta uma carteira e a coloca no bolso e caminha pela rua.