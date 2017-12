Câmara vota quase 20 projetos em Extraordinária; vetos de emendas no Orçamento, IPTU e Incubadora são destaques

A Câmara de Araras realiza nesta segunda-feira (18) a sua 11ª sessão extraordinária de 2017. A pauta da sessão é extensa e contempla quase...

A Câmara de Araras realiza nesta segunda-feira (18) a sua 11ª sessão extraordinária de 2017. A pauta da sessão é extensa e contempla quase 20 projetos de lei. Alguns deles já foram até noticiados pela Tribuna, e outros são apenas mera formalidade.

Em um deles os vereadores vão decidir se o veto do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) quanto às emendas do vereador Jackson de Jesus (Pros) no orçamento do ano que vem são cabíveis. Jackson emendou o orçamento do ano que vem com o apoio de colegas da Casa, em votação apertada, e direcionou investimentos municipais a creches e até a um poço no Acampamento Esperança, mas o prefeito Pedrinho Eliseu entendeu que essa atribuição não caberia ao parlamentar e vetou a ideia. Com isso a Câmara vai decidir se sobressai a proposta do prefeito ou do vereador.

A Câmara ainda vota uma atualização na tabela do IPTU e vai decidir se será modificado o Código Tributário do Município de Araras. Segundo o prefeito, as mudanças visam adaptar a legislação municipal às alterações trazidas pela Lei Complementar 157, de 29 de dezembro de 2016. “Dentre as principais alterações estão a inclusão de novos itens na lista de serviços e a inclusão do artigo 8-A, que determina a alíquota mínima de 2%, proibindo a concessão de isenções, sob pena de improbidade administrativa, além de outras correções na legislação municipal”. Segundo o prefeito, as mudanças ainda vão beneficiar os deficientes na questão do IPTU e adequar alíquotas depois de estudos a respeito.

Outro projeto autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, através da Delegacia Seccional de Polícia de Limeira, e, com o Centro Universitário de Araras Dr. Edmundo Ulson, a Unar, para que seja implantado o Jecrim.

Um dos projetos votados hoje visa autorizar o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Prodesp (Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo) e com o Detran (Departamento Estadual de Trânsito). Segundo o prefeito o projeto apenas normatiza parceria para o Poupatempo.

Veja o que será votado hoje em Sessão Extraordinária da Câmara:

• (Proc. 423/2017) Veto parcial ao Projeto de Lei PM nº 42/2017 que: Estima a receita e fixa a despesa para o exercício de 2018, bem como dá outras providências

(VOTAÇÃO NOMINAL – MAIORIA ABSOLUTA PARA REJEIÇÃO) – ART. 264, § 7º. Regimento Interno.

• (Proc. 514/2017) Altera a Lei Complementar nº 36, de 12 de dezembro de 2013, que “Institui a Planta Genérica de Valores do município de Araras, define critérios para avaliação dos imóveis e para o lançamento do Imposto Predial e Territorial Urbano – IPTU”, e dá outras providências.

(VOTAÇÃO NOMINAL – MAIORIA ABSOLUTA – Art. 46 do Regimento Interno)

• (Proc. 553/2017) Altera a Lei nº 3.362 de 27 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Código Tributário do Município de Araras e dá outras providências.

(VOTAÇÃO NOMINAL – MAIORIA ABSOLUTA – Art. 46 do Regimento Interno)

• (Proc. 415/2017) Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Secretaria de Estado dos Negócios da Segurança Pública, através da Delegacia Seccional de Polícia de Limeira, e, com o Centro Universitário de Araras “Dr. Edmundo Ulson” – UNAR, e dá outras providências.

(VOTAÇÃO SIMBÓLICA – MAIORIA SIMPLES – Art. 47 do Regimento Interno)

• (Proc. 447/2017) Altera o inciso III, do artigo 1º, da lei nº 2.289, de 28 de junho de 1991, que “Dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra em Araras”, e dá outras providências.

(VOTAÇÃO SIMBÓLICA – MAIORIA SIMPLES – Art. 47 do Regimento Interno)

• (Proc. 464/2017) Altera a Lei Ordinária nº 3.289, de 09 de abril de 2001, que “Define obrigações de pequeno valor e dá providências correlatas”, e dá outras providências.

(VOTAÇÃO SIMBÓLICA – MAIORIA SIMPLES – Art. 47 do Regimento Interno)

• (Proc. 501/2017) Autoriza o Poder Executivo Municipal a celebrar convênio com a Companhia de Processamento de Dados do Estado de São Paulo – PRODESP, e, com o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN, e dá outras providências.

(VOTAÇÃO SIMBÓLICA – MAIORIA SIMPLES – Art. 47 do Regimento Interno)

• (Proc. 506/2017) Dispõe sobre a garantia do fornecimento de água pelo SAEMA às famílias em condição de vulnerabilidade social, que não conseguem realizar o pagamento do consumo e cria comissão para análise do procedimento de corte e suspensão do serviço e dá outras providências.

(VOTAÇÃO SIMBÓLICA – MAIORIA SIMPLES – Art. 47 do Regimento Interno)

• (Proc. 507/2017) Dispõe sobre a criação de comissão para gestão de perdas de água e energia do SAEMA e dá outras providências.

(VOTAÇÃO SIMBÓLICA – MAIORIA SIMPLES – Art. 47 do Regimento Interno)

• (Proc. 508/2017) Dispõe sobre a criação de comissão para análise de pedidos de revisão de contas de água e esgoto e dá outras providências.

(VOTAÇÃO SIMBÓLICA – MAIORIA SIMPLES – Art. 47 do Regimento Interno)

• (Proc. 509/2017) Altera a Lei nº 4.932, de 19 de dezembro de 2016, que “Autoriza o Poder Executivo a implantar academia ao ar livre em condomínios de empreendimentos de interesse social” e dá outras providências.

(VOTAÇÃO SIMBÓLICA – MAIORIA SIMPLES – Art. 47 do Regimento Interno)

• (Proc. 510/2017) Altera a Lei nº 4.839, de 19 de janeiro de 2016, que “Dispõe sobre a Reorganização Administrativa da Prefeitura Municipal de Araras, do Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras – SAEMA e do Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras – TCA, e dá outras providências.

(VOTAÇÃO SIMBÓLICA – MAIORIA SIMPLES – Art. 47 do Regimento Interno)

• (Proc. 564/2017) Altera a Lei Municipal nº 4.987, de 28 de março de 2017, que “Dispõe sobre o Programa de Incentivo ao Pagamento de Débitos com o Serviço de Água e Esgoto do Município de Araras – SAEMA, e dá outras providências.

(VOTAÇÃO SIMBÓLICA – MAIORIA SIMPLES – Art. 47 do Regimento Interno)

• (Proc. 565/2017) Altera a Lei Municipal nº 4.292, de 6 de novembro de 2009, que “Autoriza o repasse de numerário ao Serviço Municipal de Transportes Coletivos de Araras – SMTCA”, e dá outras providências.

(VOTAÇÃO SIMBÓLICA – MAIORIA SIMPLES – Art. 47 do Regimento Interno)

• (Proc. 567/2017) Denomina “Profª. Sueli Aparecida Faggion Castagna – Sula” a Escola Municipal de Educação Infantil, localizada no Parque Tiradentes, e dá providências correlatas.

(VOTAÇÃO SIMBÓLICA – MAIORIA SIMPLES – Art. 47 do Regimento Interno)

• (Proc. 569/2017) Cria o Projeto “Incubadora de Empresas” e dá outras providências.

(VOTAÇÃO SIMBÓLICA – MAIORIA SIMPLES – Art. 47 do Regimento Interno)

• Da vereadora Deise Aparecida Olímpio de Oliveira (Proc. 407/2017) Institui o Programa de Controle e Prevenção dos Portadores de Anemia Falciforme no município de Araras dá outras providências.

(VOTAÇÃO SIMBÓLICA – MAIORIA SIMPLES – Art. 47 do Regimento Interno)

• Do vereador Romildo Benedito Borelli (Proc. 452/2017) Proíbe o atendimento de idosos, gestantes, deficientes físicos com restrições motoras e obesos no 2º pavimento dos estabelecimentos bancários e estabelecimentos comerciais. Substitutivo fls. 10

(VOTAÇÃO SIMBÓLICA – MAIORIA SIMPLES – Art. 47 do Regimento Interno)