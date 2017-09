Câmara rejeita projeto e procuradores não receberão honorários além dos salários

Em um placar que pode ser considerado até surpreendente, os vereadores da base do governo de Pedrinho Eliseu (PSDB) acabaram sendo decisivos para que...

Em um placar que pode ser considerado até surpreendente, os vereadores da base do governo de Pedrinho Eliseu (PSDB) acabaram sendo decisivos para que um projeto de autoria do próprio prefeito fosse rejeitado pela maioria da Câmara.

Por meio de projeto de lei, o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) propôs que a Prefeitura começasse a pagar honorários de sucumbência aos advogados que prestam serviços ao município e autarquias. Os advogados, chamados também de procuradores, recebem hoje apenas os salários. Pela proposta receberiam, além dos salários, os honorários de sucumbência sempre que a Prefeitura vencer ações quando representada por eles.

Grosso modo, hoje quando a Prefeitura vence ações judiciais e a Justiça decreta o pagamento desses honorários, essa verba é recolhida aos cofres municipais. Com a alteração proposta pelo prefeito, quando a Prefeitura vencesse, os honorários seriam pagos diretamente aos procuradores.

Enquanto os vereadores Deise Olímpio (PSC), Carlos Alberto Jacovetti (Rede), José Roberto Apolari (PTB) e Jackson de Jesus (PROS) votaram favoravelmente à proposta, Francisco Nucci (PR), Romildo Borelli – Baiano (PSD), Marcelo de Oliveira (PRB) e Regina Corrochel (PTB) eram contra a medida. Com isso ganhou ainda mais força a decisão adotada por três vereadores da base governista: Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), Eduardo Dias – Du (PHS) e Anete Casagrande (PSDB). E o trio acabou votando contra a proposta do prefeito, que foi rejeitada por 7 votos a 4.

Com a rejeição do projeto, a proposta poderá ser apresentada novamente somente na próxima sessão legislativa – ou seja, somente em 2018. Antes disso o tema não pode mais entrar em pauta na Câmara.

No projeto o prefeito apontava que o objetivo era de regulamentar, no âmbito municipal, o disposto no parágrafo dezenove do artigo 85 do Código de Processo Civil de 2015. A norma federal estipula que “os advogados públicos perceberão honorários de sucumbência, nos termos da lei”.

O vereador Carlos Jacovetti (Rede) foi um dos primeiros a falar. Ele defendeu que não poderia ser omisso na questão, e concluiu que depois de muito estudar a questão, a melhor alternativas seria regulamentar os honorários e limitá-los ao que recebem mensalmente os secretários municipais – por volta de R$ 8 mil. Originalmente a proposta municipal previa que os honorários não ultrapassassem o subsídio do prefeito – na casa dos R$ 20 mil.

Os vereadores Jackson de Jesus (Pros), Deise Olímpio (PSC) e José Roberto Apolari (PTB) – que também são advogados – defenderam a necessidade de se regulamentar a questão por ser prevista no Código Civil, uma norma federal. Para eles, as emendas seriam discutíveis, mas a aprovação era necessária, de uma forma ou de outra.

O próprio vereador Jackson de Jesus citou pareceres da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil), nos âmbitos estadual e municipal, do Ibam (Instituto Brasileiro de Administração Municipal), da Procuradoria da Casa, e ainda manifestações da ANPM (Associação Nacional dos Procuradores) favoráveis à aprovação do projeto.

Para Jackson, “não é verba pública”. Segundo ele, rejeitar esse repasse dos honorários diretamente aos procuradores seria contrariar a lei e fazer “cortesia com o chapéu alheio”. O vereador reforçou que a lei é explícita em relação aos honorários de sucumbência. “Só paga sucumbência quem perde a ação”, pontua ele, reforçando que esse dinheiro não sai dos cofres municipais.

José Roberto Apolari reforçou que procura “seguir a lei”, e que por isso entenderia que a aprovação seria necessária.

Nucci e Regina foram incisivos contra a regra

Mesmo com previsão federal para que os honorários de sucumbência sejam repassados a procuradores (inclusive municipais), Regina Corrochel (PTB) e Francisco Nucci (PR) foram incisivos ao deixarem claro que independentemente do ordenamento jurídico, não vislumbravam, qualquer chance de permitir os repasses dos honorários aos advogados municipais.

Ambos apontaram haver insegurança juríica para aprovação do projeto – segundo ambos, haveria constestações até mesmo no STF (Supremo Tribunal Federal) sobre a constitucionalidade dessa norma. Marcelo de Oliveira (PRB) também se mostrou “em dúvida” sobre o assunto.

Regina defendeu ainda que “pensando na cidade, a aprovação seria desproporcional”. Já Francisco Nucci (PR) defendeu que o texto da lei federal que prevê tais repasses foi feito “de maneira sectária, corporativista”. Nucci foi ainda mais duro ao afirmar que essa medida aumentaria a diferença entre todos os trabalhadores. “Nosso trabalho, como vereador, é claro que é seguir a lei. Temos que dar exemplo. Porém, nosso trabalho não pode aumentar as diferenças”, defendeu ele. Para Nucci, a lei que inclui a sucumbência no Código Civil estaria ferindo a Constituição Federal. O vereador do PR reforçou que os pareceres da OAB e entidades de classe não criam um vínculo de obrigação e por isso, independentemente do posicionamento da entidade ligada aos advogados, ele não aprovaria tal norma.

Segundo Nucci, mesmo o dinheiro não saindo dos cofres públicos, se o projeto fosse aprovado essa verba, que hoje cai na conta da Prefeitura, deixaria de entrar no tesouro municipal, diminuindo os recursos disponíveis à administração do município.