Câmara realiza sessão solene em homenagem às mulheres amanhã

O Poder Legislativo de Araras promove nesta quinta-feira (8), às 19h30, a sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no Plenário Bruno...

Compartilhe em suas redes sociais!

O Poder Legislativo de Araras promove nesta quinta-feira (8), às 19h30, a sessão solene em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, no Plenário Bruno Moysés Batistela, na Câmara Municipal de Araras. O evento é aberto ao público e será transmitido pelo Canal 4 da Net na TV Câmara e pelo site da Câmara.

No total 11 mulheres que se dedicam e prestam serviços relevantes em ações de cidadania no município de Araras serão homenageadas pelos parlamentares. Na cerimônia elas estarão representando todas as mulheres do município.

O evento faz parte do calendário oficial do Legislativo, por meio da resolução nº 5 de 22 de maio de 2007. O secretário de Governo, João Marcelo Franchozza estará representando o prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) na solenidade, uma vez que o Chefe do Executivo estará em Brasília em busca de demandas para o município.

O secretário de Segurança Pública e Defesa Civil, Marcos Buzolin também confirmou presença na sessão solene, a Guarda Civil Municipal Feminina da 3ª Classe, Ana Paula Vichietini também será homenageada na solenidade.

As mulheres homenageadas pelos vereadores na solenidade pelo Dia Internacional da Mulher são: Luiza Tonetti Vieira, Sandra Aparecida de Souza, Juliana Aparecida Fabiano, Edna Regina Moscon de Oliveira, Carolina Pershes, Luciana Zuchini Brina Cândido, Cristiane Fisher Degasperi, Tereza Aparecida Mendes, Maria Rosa de Salve Borges, Eliana Faustino da Silva e Mônica Braga.